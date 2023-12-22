Алдар Косе и все-все-все

Общество
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Дина Устиненко

В Алматы открылся уникальный для всей республики объект – Парк сказаний этносов Казахстана.

фото Юрия Беккера

Зима в этом году не торопилась в южный мегаполис, и порой казалось, что она совсем забыла о своих обязанностях. В декабре алматинцы лицезрели распустившиеся подснежники, набухшие почки, зеленую сочную траву. Но буквально накануне открытия парка зима добралась-таки до города. В Алматы пришли морозы и долгожданный снег, закрывший всю серость и слякоть задержавшейся осени белоснежным покрывалом. Интересная фишка нашего города – под Новый год алматинские дети ждут снега больше, чем самого праздника, да и взрослые следят за погодой в ожидании настоящей зимней сказки.

Словно услышав пожелания горожан, небо щедро сыпало пушистыми белыми хлопьями, окутывая присутствующих праздничным настроением.

– Парк создавали по мотивам казахских, русских, немецких, греческих, узбекских, чеченских, корейских, украинских, уйгурских, еврейских сказок и сказаний, символизируя единство многонационального казах­станского народа. В самом старом районе города, как ни странно, отсутствовал символический центр притяжения. Кроме Свято-Казанского собора и Верненского рынка, жителям района «выйти в люди» было особо некуда. Было принято решение сделать здесь объект культурно-досуговый и в то же время доступный. Парк станет местом для семейного отдыха в историческом районе мегаполиса – Малой станице, – комментирует один из организаторов мероприятия Николай Иващенко.

Общая площадь парка сказаний – 3 тыс. кв. м. Здесь размес­тился настоящий сад – оазис из хвойных и лиственных деревьев, весной зацветут кустарники, розы, клумбы покроются разноцветьем, ближе к лету зажурчит фонтан у пруда с золотыми рыбками. Преобладающими породами в парке являются ель, сосна, туя, пихта, липа, сирень и, конечно, многолетние дубы, высаженные здесь более 150 лет назад и сохраненные при облагораживании территории. Из кустарников глаз будут радовать гортензия, пузыреплодник, форзиция, дерен, спирея, можжевельник, папоротник. В тени деревьев обустроены прогулочные зоны с дорожками и скамейками для отдыха.

Гостей встречал огромный блестящий дымящийся самовар. Чайку на трескучих дровах мог отведать любой желающий. Для детей устроители мероприятия приготовили массу активностей и зрелищ. Алдар Косе загадывал загадки, ремесленники проводили мастер-классы, выступали артисты, и фуд-корт был необычный – сырники, ароматная пас­тила из алматинского апорта, румяные баурсаки. Но главной достопримечательностью стала резиденция Санта-Клауса. В гости в сказочный дом главного героя праздника можно будет прийти без особого приглашения любому желающему и узнать много интересного. Здесь также можно оставить Санте записку с просьбой и загадать желание, которое непременно сбудется. Сам Санта будет поздравлять детей и дарить подарки.

Парк разместился на территории, прилегающей к Казанскому собору – самому старому православному храму Алматы, памятнику культуры и архитектуры. Ранее на этом месте находился заброшенный пустырь, а теперь будет парк, который станет еще одним украшением города.

Общественный фонд United Charity Projects Evolution нашел средства на то, чтобы привести эту территорию в порядок и создать здесь галерею сказочных персонажей. Это отлитые в бронзе Алдар Косе, Кунекей Кыз, Ходжа Насреддин, Чин Тимур, Маша и Медведь, Хасан и Ахмед, Персей, Заяц и Черепаха, Золотая рыбка, Пацюк, Гензель и Гретель и Тевье-молочник.

Среди них особое место заняла скульптурная композиция под названием «Трон Санта-Клауса», ставшая самой востребованной фотозоной этого дня. Автором затейливых фигур стал талантливейший мастер Павел Шорохов.

В парке сказаний будет и интересно, и комфортно, поскольку на территории обустроят комнаты матери и ребенка. Работать парк будет каждый день, вход бесплатный для всех, а по выходным аниматоры планируют устраивать развлекательные шоу-программы.

#Алматы #развлечения #досуг #зима #Новый год #Парк сказаний

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