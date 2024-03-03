Александр Бублик извинился перед сыном за поражение в финале в Дубае
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Казахстанец уступил в матче за титул Юго Эмберу – 4:6, 3:6. До этого Бублик выиграл три финала подряд, передает Kazpravda.kz
Александр Бублик хотел посвятить титул в Дубае сыну, сообщает Sports.ru.
«Чего только не было на этой неделе, и я очень рад стоять здесь. Спасибо, Юго, что напомнил мне, что значит проигрывать в финале. Если честно, перед финалом я думал, что если выиграю, то посвящу этот титул сыну. Прости, может быть, в следующий раз», - сказал Бублик.
Призовой фонд турнира – 2 941 785 долларов.