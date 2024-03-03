Александр Бублик извинился перед сыном за поражение в финале в Дубае

Александр Бублик хотел посвятить титул в Дубае сыну, сообщает Sports.ru.

«Чего только не было на этой неделе, и я очень рад стоять здесь. Спасибо, Юго, что напомнил мне, что значит проигрывать в финале. Если честно, перед финалом я думал, что если выиграю, то посвящу этот титул сыну. Прости, может быть, в следующий раз», - сказал Бублик.