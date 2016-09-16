Александр Винокуров празднует свой день рождения

Спорт
Олимпийский чемпион 2012 года, прославленный казахстанский профессиональный велогонщик, генеральный менеджер велокоманды "Astana Pro Team" Александр Винокуров празднует сегодня, 16 сентября, свой 43-й день рождения.

Редакция портала Kazpravda.kz поздравляет спортсмена с праздником.

Винокуров родился 16 сентября 1973 года в поселке Бишкуль Кокчетавской (ныне Северо-Казахстанской) области. С детства он увлекался велосипедным спортом.

По словам родителей – Николая Алексеевича и Раисы Сергеевны, их сын рос послушным ребенком, увлеченным, целеустремленным, всегда защищал своих друзей, до 4-го класса усердно собирал марки. По рекомендации отца, Александр обошел все спортивные секции, прежде чем остался в велосипедной.

Первым тренером Винокурова был Сергей Кручина, которым он восхищался и с которым до сих пор общается.

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После школы Александр поступил в Петропавловский педагогический институт, на факультет биологии и спорта.

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Технический директор Казахстанской Федерации велоспорта Александр Антышев рассказывал, как впервые встретил Винокурова. Это было в 1987 году в Алма-Ате – тогда велогонщик выиграл этап турнира "Школьник Казахстана-87". 

"Я сидел в машине-техничке, контролировал отрыв, затем спустился посмотреть группу, возвращаюсь – смотрю впереди отрыва за несколько десятков метров до финиша болтается мальчик. Я давай кричать из машины: "Мальчик, мальчик, давай, давай уходи! Сейчас велосипедисты будут финишировать". А он, значит, произносит: "Я финиширую!" Это его знаменитая фраза: "Я ФИНИШИРУЮ!" – мы запомнили ее на всю жизнь и всегда вспоминаем. Александр тогда был намного меньше ростом, чем другие хлопцы в пелотоне, и младше всех был на 2-3 года, да еще на корявом велосипеде. Это был настоящий "гадкий утенок"! Вот так мы и открыли для себя Александра Винокурова", – вспоминает Антышев.

Из информации свободной энциклопедии "Википедия":
С 1996 года – член национальной сборной Казахстана по велоспорту.

В 1998 году перешел в профессионалы – член французской велокоманды Casino-AG2R. И сразу выиграл гонку "Четыре дня Дюнкерка".

В 2000 году Винокурова пригласили в сильную и известную немецкую велогруппу "Дойче Телеком" (с 2004 "T-мобайл"). В том же году он завоевал серебряную медаль в групповой шоссейной гонке на Олимпийских играх в Сиднее (разделив пьедестал с товарищами по команде Яном Ульрихом и Андреасом Клоденом). Затем Винокуров выиграл один из этапов Гранд Тура "Вуэльта", "Тур Германии"-2001 и гонку "Париж-Ницца"-2002 в личном зачете.

Первым по-настоящему ярким годом в карьере Винокурова стал 2003-й. Тогда он через несколько дней после смерти на дистанции своего друга и соотечественника Андрея Кивилева второй раз подряд выиграл гонку "Париж – Ницца". 40 дней спустя Винокуров одержал победу на однодневной гонке "Амстел голд рейс". Он посвятил обе победы Кивилеву и иногда говорил, что в тот момент у него была сила двух человек. В том же году он выиграл Тур Швейцарии и один этап на "Тур де Франс", закончив эту гонку на третьем месте вслед за Лэнсом Армстронгом и Яном Ульрихом. Хотя Александр раньше не считался претендентом на победу в гранд-турах, этот результат показал, что он является настоящей грозой для более именитых соперников.

До 2012 года Винокуров участвовал во многих мировых велогонках, где становился победителем этапов , призером и чемпионом. 

Четыре года назад на летней Олимпиаде в Лондоне Вино стал лидером в групповой шоссейной гонке. Сразу после победы Винокуров объявил, что завершает карьеру после Олимпиады.

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Осенью 2012 года было объявлено, что Александр Винокуров станет спортивным директором велокоманды "Астана". С 2013 года является генеральным менеджером велокоманды "Астана". В конце года он организовал своеобразный "дубль" "Астаны", создав в Казахстане континентальную молодежную команду "Vino Forever".

В июне 2014 года Александр Винокуров представил в Алматы спортивные велосипеды, которые будут выпускаться в Казахстане под его собственным брендом Vino. Были представлены две модификации: RD01 – шоссейный велосипед и CX01 – маунтинбайк. Рамы и прочие комплектующие будут заказываться на Тайване, как это делают все ведущие мировые производители, а сборка будет производиться в Казахстане.

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