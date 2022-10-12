Александра Лукашенко и Ван Цишаня встретили в аэропорту Астаны

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань прибыли в Астану для участия в запланированных международных мероприятиях. В аэропорту столицы их встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Также в этот вечер премьер уже встретил президентов Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

12-13 октября в столице пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

На масштабное политическое мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров. В общей сложности ожидается прибытие около 50-ти делегаций.