Александра Усика арестовали в Польше

Бокс , Задержания
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По словам самого чемпиона, «случилось недоразумение, которое быстро решилось»

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Самый титулованный боксёр в истории украинского профибокса, нынешний объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) арестован в аэропорту Кракова (Польша). Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по молодёжи и спорту Жан Беленюк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vringe.com

При этом Беленюк опубликовал видео, на котором боксёра уводят в наручниках.

 

Сам боксер Александр Усик позже сообщил в соцсетях, что у него «все хорошо», а задержание в аэропорту польского города Кракова было «недоразумением, которое быстро решилось». Такая публикация появилась на странице спортсмена в Instagram.

«Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось», — написал Усик, выразив украинским дипломатам благодарность за оказанную ими поддержку, а сотрудникам польских правоохранительных органов — уважение за то, что они «выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

#задержание #чемпион #аэропорт #боксер #Усик

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