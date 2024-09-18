Александра Усика арестовали в Польше

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Самый титулованный боксёр в истории украинского профибокса, нынешний объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) арестован в аэропорту Кракова (Польша). Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по молодёжи и спорту Жан Беленюк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vringe.com

При этом Беленюк опубликовал видео, на котором боксёра уводят в наручниках.

Сам боксер Александр Усик позже сообщил в соцсетях, что у него «все хорошо», а задержание в аэропорту польского города Кракова было «недоразумением, которое быстро решилось». Такая публикация появилась на странице спортсмена в Instagram.