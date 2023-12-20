Алгоритмы защиты

Общество
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Юлия Полонская

Минюст разрабатывает законопроект в сфере защиты интеллектуальной собственности, а МВД предлагает активнее использовать кинематограф для профилактики подростковой преступности.

коллаж из архива «КП»

Защита интеллектуальной собственности и охрана прав детей – этим темам были посвящены вчерашние брифинги на площадке Службы центральных коммуникаций.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о нормотворческой деятельности в сфере защиты интеллектуальной собственности. По ее словам, в апреле 2024 года планируется внести на рассмотрение в Парламент новый законопроект в этой сфере. Отличать данный документ будет регулирование применения технологий ИИ, создание условий для масштабного развития креативной экономики и привлечения инвестиций.

– Законопроектом предусмотрены поправки по уточнению прав авторов и иных правообладателей, созданию возможностей доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям, введению ускоренной регистрации товарных знаков, а также разграничению сфер деятельности патентных поверенных и проведению аттестации для них в разных сферах. Речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, селекционных достижениях, топологиях интегральных мик­росхем, – уточнила Ботагоз Жакселекова.

Актуальность нового законопроекта обусловлена современными трендами – это развитие электронной торговли, цифровизация различных сфер, доступность технологий для большого числа людей. Например, событием для Казахстана стал факт, что в 2023 году было зарегистрировано художественное произведение (графический роман), автор которого открыто заявил: он при его создании использовал искусственный интеллект.

Поэтому новый законопроект должен учесть все нюансы в сфере интеллектуальной собственности в условиях быстро развивающегося медийного пространства.

Также разрабатываемый законопроект, как отметила спикер, предусматривает новеллы по разграничению состава уголовного правонарушения, мер ответственности в зависимости от отягчающих обстоятельств за незаконное использование товарного знака.

Вместе с тем вице-министр юстиции напомнила, что в текущем году Главой государства уже были подписаны два закона, ратифицирующих многосторонние соглашения, затрагивающие сферу интеллектуальной собственности. Первый – Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области охраны и защиты прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Второй – Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

В настоящее время Казах­стан является участником 19 международных договоров, админис­трируемых Всемирной организацией интеллектуальной собственности. На повестке стоят вопросы присоединения нашей страны к Марракешскому договору, Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов и Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации.

...Спикером второго брифинга стал председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Кайсар Султанбаев, который рассказал о работе по охране законных интересов детей, профилактике подростковой преступности.

Для раннего выявления правонарушений в отношении несовершеннолетних и преступ­лений, которые совершаются самими подростками, МВД разработан специальный алгоритм действий. Он обязывает сотрудников полиции по каждому сообщению о совершении насилия со стороны близких незамедлительно сообщать в органы опеки и попечительства, а также в межведомственные мобильные группы при акиматах для оказания помощи. В эти группы входят уполномоченные по правам ребенка, заинтересованные госорганы, участковые инспекторы полиции.

– Созданы Whatsapp-чаты для оперативного реагирования на факты нарушения прав детей. Уже выявлены и поставлены на учет более 6 тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию. Согласно алгоритму, информация передана в органы опеки и попечительства и Уполномоченному по правам ребенка, – сказал представитель МВД.

Ежегодно к административной ответственности привлекаются более 6 тыс. родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, около 700 – по представлениям полиции в судебном порядке лишаются родительских прав.

Сами же подростки совершают в основном имущественные преступления – 75% всех преступлений приходится на кражи. Лидируют в сводках Шымкент, Алматы, Астана и Атырау.

– Одна из причин детской преступности – их незанятость, неорганизованность досуга. Так, из общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления, 55% нигде не работали и не учились. Дети сутками сидят в Интернете, где наиболее популярный контент – это насилие, грубость, маты и различные пранки, которые никак не формируют уважения к окружающим, – отметил спикер.

По этому направлению должны более активно и качественно работать школьные психологи.

Есть и еще один аспект: Кайсар Султанбаев обратил внимание, что на поведение несовершеннолетних также негативно влияет кино- и телепродукция, «романтизирующая» преступную среду. На экранах должно быть больше положительных примеров для детей и подростков, это поможет направить их воспитание в правильное русло. В этой связи МВД направило письма в Минпросвещения, Миннауки и Минкультуры о необходимости усиления идео­логической и праворазъяснительной работы с подрастающим поколением.

#МВД #права #защита #брифинг #кинематограф #интеллектуальная собственность

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