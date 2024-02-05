Алихан Смаилов: Эти два года были переломными для общества

Фото: пресс-служба правительства

Напомним, что сегодня президент принял отставку правительства.

Экс-премьер-министр выразил огромную благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие возглавить правительство РК в очень непростое время.

– Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового Справедливого Казахстана. Работа правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов, – пишет он.

По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в 2 раза.

Второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 млрд долларов.

Активы Нацфонда увеличились за прошлый год на 4 млрд долларов и превысили 60 млрд долларов. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики.