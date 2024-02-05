Алихан Смаилов: Эти два года были переломными для общества

Экс-премьер-министр обратился к казахстанцам, написав в Facebook пост, передает Kazpravda.kz
Напомним, что сегодня президент принял отставку правительства.
Экс-премьер-министр выразил огромную благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие возглавить правительство РК в очень непростое время.
– Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового Справедливого Казахстана. Работа правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов, – пишет он.
По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в 2 раза.
Второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 млрд долларов.
Активы Нацфонда увеличились за прошлый год на 4 млрд долларов и превысили 60 млрд долларов. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики.
– Хочу выразить искреннюю благодарность всем своим коллегам по правительству, а также депутатскому корпусу за совместную и продуктивную работу. Спасибо всем казахстанцам, которые своим трудом вносят вклад в развитие нашей страны, – резюмировал Алихан Смаилов.