Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днём Победы

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"Дорогие казахстанцы! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём Победы!

Это особенный и дорогой для нас праздник. Несмотря на то, что этот день все дальше и дальше уходит в глубину лет, мы не забываем, какое историческое значение сыграла для нас победа в той разрушительной войне.

Сегодня, к сожалению, осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за их подвиги в те трагические годы. Поэтому нужно говорить ветеранам теплые слова, заботиться о них не только в праздники. Важно, чтобы наша молодежь понимала, через какие испытания прошли их предки. А государство будет принимать все необходимое, чтобы поддержать наших ветеранов.

У каждого времени – свои уроки, но пусть ни одно поколение больше не узнает скорби и утрат.

Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла!

Желаю дальнейшего процветания нашей республике, мира и согласия в каждой семье!" - сказал Алихан Смаилов.