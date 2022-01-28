Алкогольное увольнение

Уволить главного антимонопольщика Северо-Казахстанской области рекомендовали члены областного совета по этике.

На заседании Совета по этике Северо-Казахстанской области в формате ZOOM-конференции было рассмотрено дисциплинарное дело в отношение руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Абая Балабекова. Выяснилось, что осенью 2021 года он был привлечен к административной ответственности по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения».

Алкоголь не первый раз осложняет жизнь этого чиновника. В декабре 2020 года он привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, лишился за это водительских прав, отбыл наказание в виде административного ареста.