Интервью
Аллергологи: гельминты помогают избежать негативных реакций организма
Азамат Сыздыкбаев
С наступлением весны у многих людей начинается обострение самых различных видов аллергических реакций. Особенно подвержены аллергии дети. О специфических нюансах течения аллергии, о причинах ее возникновения и об основных методах профилактики и лечения различных реакций организма корреспонденту Kazpravda.kz рассказал аллерголог с многолетним стажем, профессор кафедры Медицинского университета Астаны Рафаил Розенсон.

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Фото с сайта newsyou.info

– Рафаил Иосифович, расскажите о происхождении аллергической реакции. Насколько нам известно, аллергия – это "неправильная" реакция человеческого организма на определенное воздействие. С чем связан этот сбой в защитной реакции организма?

– Вы абсолютно правы. Аллергия – это реакция, которая появляется в ответ на обычный раздражитель, но вместо того, чтобы помочь в защите, она, напротив, атакует организм. Она даже может привести к гибели человека, если у него разовьется тяжелая астма, к примеру, или приступ анафилактического шока. Все помнят недавний случай с печальными последствиями, когда молодой женщине ввели обезболивающий препарат, повлекший за собой непредвиденную реакцию в виде анафилактического шока, унесшего ее жизнь.

О существовании аллергии человечество узнало всего порядка 120 лет назад, до этого момента люди думали, что это отравление или воздействие потусторонних сил. История знает громкий случай, когда 400 лет назад король Англии лакомился клубникой вместе с одним из представителей своей королевской свиты. Поедание клубники дало реакцию в виде крапивницы, и король, решив, что его отравили, велел отрубить несчастному голову. Спустя некоторое время история с клубникой и крапивницей повторилась, король понял, что не отравление было причиной недуга, однако приближенного было уже не вернуть.

Приблизительно 35 лет назад, когда я только начинал свою работу в качестве детского врача, аллергию выявляли только у одного из 30 детей. Сейчас же около трети детей Казахстана страдает различными аллергическими реакциями. Это говорит о том, что за этот сравнительно недолгий промежуток времени количество больных аллергией детей увеличилось в 10 раз.

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Фото с сайта wash-doctor.ucoz.ru

– С чем это связано?

– С этим было связано очень много разных теорий, среди которых были и не совсем логичные. В частности, в свое время была основной теория о том, что возникновение аллергии связано с загрязнением окружающей среды. Между тем с тех пор было уже не раз доказано, что, попадая в идеально чистые условия, человек не избавляется, а, напротив, часто приобретает разные виды аллергии. В качестве самого нашумевшего примера я бы назвал бывшую Германскую Демократическую Республику. Эта страна была социалистической, там не было особой заботы о здоровье человека, зато был большой уровень загазованности. В конце 80-х количество больных аллергией в ГДР держалось на уровне 3–4%. Однако после объединения с ФРГ, одной из самых благополучных и "чистых" стран мира, на территории бывшей ГДР соотношение людей, страдающих аллергией, увеличилось примерно в 10 раз. В 2001 году была сформирована так называемая "гигиеническая теория", которая поначалу казалась чем-то из ряда вон выходящим. Она основана на мнении, что аллергия – это болезнь цивилизации. У нас с вами есть два раздела в иммунной системе: один защищает от инфекций, другой – от гельминтов. Сейчас гельминтов у большинства людей практически нет, поскольку все, как правило, хорошо моют овощи и редко трогают грязную уличную собаку, от которой можно было бы заразиться этими паразитами.

В отсутствие гельминтов отпадает необходимость во втором разделе. И данная часть защитной системы организма, именуемая "уровнем иммуноглобулина "Е", должна на кого-то напасть. Если ее не задействовать должным образом, она начинает атаковать своего хозяина, то есть человеческий организм. Практический вывод из всего вышесказанного – нужно жить ближе к земле, иногда необходимо покопаться на грядке или выйти в поле и пособирать ягоды. Кстати, нашими американскими коллегами научно доказано, что аллергия у детей исчезает после появления четвертого ребенка в семье.

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Фото с сайта uaua.info

– Что конкретно происходит с организмом в физиологическом плане после появления четвертого ребенка?

–;Дети, постоянно находящиеся в тесном контакте с другими детьми, особенно в одной семье, часто заражают друг друга различными инфекциями, однако аллергия исчезает. Та часть защитного механизма, которая должна напасть на инфекцию, начинает работать в нужном направлении, то есть атаковать инфекцию, а не организм. В этом и заключается суть гигиенической гипотезы.

– Получается, что нашему организму катастрофически не хватает паразитов?

– Не паразитов, а инфекций. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения решила сделать подарок жителям города одной из африканских стран – Уганды. Специалисты-медики вылечили всех жителей города Энтеббе от "шистосомоза", иными словами, избавила их от почвенного гельминта. После этого в городе в 20 раз увеличилось количество заболеваний атопическим дерматитом и бронхиальной астмой. Это позволило еще раз проследить четкую взаимосвязь между наличием паразитов и соотношением страдающих аллергией.

– Интерпретируя ваши слова по-другому, для того чтобы избежать аллергии, необходимо соблюдать некий баланс между иммунитетом и инфекцией?

– Дело в том, что когда-то мы все жили в окружении инфекций и паразитов. Когда нам рекомендуют мыть руки мылом с триклозаном или мылом Safeguard, убивающим 99% всех бактерий, нам не говорят всю правду. А она заключается в следующем – оставшийся 1% будет мстить нам в отсутствие конкурентов.

– Насколько аллергия в целом поддается лечению?

– Это зависит от вида аллергии. Если ее причиной является домашняя пыль или пыльца растений, то вылечить ее не очень сложно. Сейчас в Астане функционируют несколько лечебных учреждений, в частности Центр "Умит", Диагностический центр, Президентская клиника, в которых проводят аллерген-специфическую иммунотерапию. В ходе нее мы разводим определенный аллерген, уменьшая его концентрацию в миллиарды раз, и начинаем постепенно вводить пациенту, пока его организм не привыкнет.

– Клин клином вышибают...

– Да. По идее, это принцип гомеопатии, но если гомеопатия больше основана на принципе психотерапии, то в данном случае он работает на 100%.

– Насколько я понял, это длительный процесс. Какова цена подобного лечения?

– В среднем весь процесс занимает 2–3 года. Годовой курс стоит порядка 70 тысяч тенге.

– Рафаил Иосифович, давайте поговорим теперь о новых разновидностях аллергии. Имеет ли право на жизнь мнение о том, что каждый определенный промежуток времени появляется новый вид? К нам в редакцию обратилась читательница, которая жаловалась на сильную аллергическую реакцию после использования краски для волос.

– За 35 лет своей деятельности в области аллергологии я не встречал никаких новых видов аллергии по той простой причине, что их нет. Просто в последнее время увеличился объем знаний в этой сфере. В прежние времена на подобную реакцию от той же краски для волос обращали меньше внимания. Кроме того, в советское время четко работала система санитарно-эпидемиологического наблюдения. Случись подобный инцидент в то время, эта партия некачественного товара была бы сразу и полностью изъята из оборота. Подобных случаев немало, и чаще всего они связаны с некачественной продукцией. Данная продукция, скорее всего, не прошла соответствующее тестирование на аллергенные компоненты. Люди берут то, что подешевле, а то, что подешевле, редко бывает лучшим по качеству. Это касается контактного аллергического дерматита. Многие другие аллергические заболевания встречались и ранее, но за последние годы увеличилась их частота и появились более тяжелые формы. Раньше люди мылись один раз в неделю, сейчас подавляющее большинство моется фактически каждый день, или даже несколько раз в день, смывая с себя полезного микроба – пропионобактериум лактикум. Именно в его отсутствие аллергия нападает на наш организм.

– Существует ли наиболее оптимальный способ узнать, на что именно появилась аллергическая реакция?

– Существуют два варианта. Первый проверен десятилетиями, нужно просто поставить кожную пробу. Это очень хороший и достоверный способ узнать причину реакции. Если он по какой-либо причине недоступен, тогда проводятся иммуноферментные тесты. При помощи этих тестов можно узнать, есть ли в организме антитела класса Е на этот антиген, но этот способ менее достоверен.

– Рассматривают ли аллергологи версию о том, что существуют виды реакций организма, связанные с психологическим состоянием человека? К примеру, возникновение кожного зуда при нервном перенапряжении.

– Да, конечно. Так, встречаются заболевания, течение которых ухудшается при воздействии психических факторов, более всего это касается кожных заболеваний. К примеру, атопический дерматит раньше назывался нейродермитом, потому что было четко замечено, что его течение ухудшается в момент стрессовых воздействий. Также может ухудшиться и астма, если человек понервничает, но это – своего рода спусковой крючок. Не было бы капсюля – патрон бы не взорвался.

– Как вы относитесь к народным средствам борьбы с аллергией? Бытует мнение, что против аллергии хорошо помогают кумыс и шубат.

– Если они помогают – это очень хорошо. Но все-таки лучше помимо народных методов лечиться настоящими препаратами. Сегодня в нашем распоряжении имеется огромная линейка противоаллергенных препаратов. Пока подействует народное средство, нужно ждать, предположим, 10–15 лет, а мы при помощи препарата можем снять тот же приступ астмы в течение буквально нескольких минут.

– Наиболее подверженными аллергической реакции являются дети. Насколько опасно появление симптомов аллергической реакции у ребенка? Как определить ту грань между обычным кожным высыпанием и угрозой появления отека Квинке?

– Эту грань не подскажет ни один робот в мире. Нет такого математического моделирования, чтобы можно было увидеть, что ребенку плохо. Бывают очень неотложные ситуации, когда нужно ввести адреналин. В этих ситуациях, например, при анафилактическом шоке, нет времени ждать эффекта от супрастина и преднизолона, и реально поможет только экстренная инъекция адреналина. Поэтому очень важно, чтобы и врачи, и больные аллергией проходили определенные этапы обучения по аллергологии и могли бы в случае неотложной ситуации спасти жизнь себе и своим пациентам.

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