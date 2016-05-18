Аллергологи: гельминты помогают избежать негативных реакций организма



– С чем это связано?



– С этим было связано очень много разных теорий, среди которых были и не совсем логичные. В частности, в свое время была основной теория о том, что возникновение аллергии связано с загрязнением окружающей среды. Между тем с тех пор было уже не раз доказано, что, попадая в идеально чистые условия, человек не избавляется, а, напротив, часто приобретает разные виды аллергии. В качестве самого нашумевшего примера я бы назвал бывшую Германскую Демократическую Республику. Эта страна была социалистической, там не было особой заботы о здоровье человека, зато был большой уровень загазованности. В конце 80-х количество больных аллергией в ГДР держалось на уровне 3–4%. Однако после объединения с ФРГ, одной из самых благополучных и "чистых" стран мира, на территории бывшей ГДР соотношение людей, страдающих аллергией, увеличилось примерно в 10 раз. В 2001 году была сформирована так называемая "гигиеническая теория", которая поначалу казалась чем-то из ряда вон выходящим. Она основана на мнении, что аллергия – это болезнь цивилизации. У нас с вами есть два раздела в иммунной системе: один защищает от инфекций, другой – от гельминтов. Сейчас гельминтов у большинства людей практически нет, поскольку все, как правило, хорошо моют овощи и редко трогают грязную уличную собаку, от которой можно было бы заразиться этими паразитами.



В отсутствие гельминтов отпадает необходимость во втором разделе. И данная часть защитной системы организма, именуемая "уровнем иммуноглобулина "Е", должна на кого-то напасть. Если ее не задействовать должным образом, она начинает атаковать своего хозяина, то есть человеческий организм. Практический вывод из всего вышесказанного – нужно жить ближе к земле, иногда необходимо покопаться на грядке или выйти в поле и пособирать ягоды. Кстати, нашими американскими коллегами научно доказано, что аллергия у детей исчезает после появления четвертого ребенка в семье.





Фото с сайта uaua.info – С этим было связано очень много разных теорий, среди которых были и не совсем логичные. В частности, в свое время была основной теория о том, что возникновение аллергии связано с загрязнением окружающей среды. Между тем с тех пор было уже не раз доказано, что, попадая в идеально чистые условия, человек не избавляется, а, напротив, часто приобретает разные виды аллергии. В качестве самого нашумевшего примера я бы назвал бывшую Германскую Демократическую Республику. Эта страна была социалистической, там не было особой заботы о здоровье человека, зато был большой уровень загазованности. В конце 80-х количество больных аллергией в ГДР держалось на уровне 3–4%. Однако после объединения с ФРГ, одной из самых благополучных и "чистых" стран мира, на территории бывшей ГДР соотношение людей, страдающих аллергией, увеличилось примерно в 10 раз. В 2001 году была сформирована так называемая "гигиеническая теория", которая поначалу казалась чем-то из ряда вон выходящим. Она основана на мнении, что аллергия – это болезнь цивилизации. У нас с вами есть два раздела в иммунной системе: один защищает от инфекций, другой – от гельминтов. Сейчас гельминтов у большинства людей практически нет, поскольку все, как правило, хорошо моют овощи и редко трогают грязную уличную собаку, от которой можно было бы заразиться этими паразитами.В отсутствие гельминтов отпадает необходимость во втором разделе. И данная часть защитной системы организма, именуемая "уровнем иммуноглобулина "Е", должна на кого-то напасть. Если ее не задействовать должным образом, она начинает атаковать своего хозяина, то есть человеческий организм. Практический вывод из всего вышесказанного – нужно жить ближе к земле, иногда необходимо покопаться на грядке или выйти в поле и пособирать ягоды. Кстати, нашими американскими коллегами научно доказано, что аллергия у детей исчезает после появления четвертого ребенка в семье.

–;Дети, постоянно находящиеся в тесном контакте с другими детьми, особенно в одной семье, часто заражают друг друга различными инфекциями, однако аллергия исчезает. Та часть защитного механизма, которая должна напасть на инфекцию, начинает работать в нужном направлении, то есть атаковать инфекцию, а не организм. В этом и заключается суть гигиенической гипотезы.– Не паразитов, а инфекций. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения решила сделать подарок жителям города одной из африканских стран – Уганды. Специалисты-медики вылечили всех жителей города Энтеббе от "шистосомоза", иными словами, избавила их от почвенного гельминта. После этого в городе в 20 раз увеличилось количество заболеваний атопическим дерматитом и бронхиальной астмой. Это позволило еще раз проследить четкую взаимосвязь между наличием паразитов и соотношением страдающих аллергией.– Дело в том, что когда-то мы все жили в окружении инфекций и паразитов. Когда нам рекомендуют мыть руки мылом с триклозаном или мылом Safeguard, убивающим 99% всех бактерий, нам не говорят всю правду. А она заключается в следующем – оставшийся 1% будет мстить нам в отсутствие конкурентов.– Это зависит от вида аллергии. Если ее причиной является домашняя пыль или пыльца растений, то вылечить ее не очень сложно. Сейчас в Астане функционируют несколько лечебных учреждений, в частности Центр "Умит", Диагностический центр, Президентская клиника, в которых проводят аллерген-специфическую иммунотерапию. В ходе нее мы разводим определенный аллерген, уменьшая его концентрацию в миллиарды раз, и начинаем постепенно вводить пациенту, пока его организм не привыкнет.– Да. По идее, это принцип гомеопатии, но если гомеопатия больше основана на принципе психотерапии, то в данном случае он работает на 100%.– В среднем весь процесс занимает 2–3 года. Годовой курс стоит порядка 70 тысяч тенге.– За 35 лет своей деятельности в области аллергологии я не встречал никаких новых видов аллергии по той простой причине, что их нет. Просто в последнее время увеличился объем знаний в этой сфере. В прежние времена на подобную реакцию от той же краски для волос обращали меньше внимания. Кроме того, в советское время четко работала система санитарно-эпидемиологического наблюдения. Случись подобный инцидент в то время, эта партия некачественного товара была бы сразу и полностью изъята из оборота. Подобных случаев немало, и чаще всего они связаны с некачественной продукцией. Данная продукция, скорее всего, не прошла соответствующее тестирование на аллергенные компоненты. Люди берут то, что подешевле, а то, что подешевле, редко бывает лучшим по качеству. Это касается контактного аллергического дерматита. Многие другие аллергические заболевания встречались и ранее, но за последние годы увеличилась их частота и появились более тяжелые формы. Раньше люди мылись один раз в неделю, сейчас подавляющее большинство моется фактически каждый день, или даже несколько раз в день, смывая с себя полезного микроба – пропионобактериум лактикум. Именно в его отсутствие аллергия нападает на наш организм.– Существуют два варианта. Первый проверен десятилетиями, нужно просто поставить кожную пробу. Это очень хороший и достоверный способ узнать причину реакции. Если он по какой-либо причине недоступен, тогда проводятся иммуноферментные тесты. При помощи этих тестов можно узнать, есть ли в организме антитела класса Е на этот антиген, но этот способ менее достоверен.– Да, конечно. Так, встречаются заболевания, течение которых ухудшается при воздействии психических факторов, более всего это касается кожных заболеваний. К примеру, атопический дерматит раньше назывался нейродермитом, потому что было четко замечено, что его течение ухудшается в момент стрессовых воздействий. Также может ухудшиться и астма, если человек понервничает, но это – своего рода спусковой крючок. Не было бы капсюля – патрон бы не взорвался.– Если они помогают – это очень хорошо. Но все-таки лучше помимо народных методов лечиться настоящими препаратами. Сегодня в нашем распоряжении имеется огромная линейка противоаллергенных препаратов. Пока подействует народное средство, нужно ждать, предположим, 10–15 лет, а мы при помощи препарата можем снять тот же приступ астмы в течение буквально нескольких минут.– Эту грань не подскажет ни один робот в мире. Нет такого математического моделирования, чтобы можно было увидеть, что ребенку плохо. Бывают очень неотложные ситуации, когда нужно ввести адреналин. В этих ситуациях, например, при анафилактическом шоке, нет времени ждать эффекта от супрастина и преднизолона, и реально поможет только экстренная инъекция адреналина. Поэтому очень важно, чтобы и врачи, и больные аллергией проходили определенные этапы обучения по аллергологии и могли бы в случае неотложной ситуации спасти жизнь себе и своим пациентам.