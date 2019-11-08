Алматинская "Белка" будет демонтирована

Общество
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Фото с сайта inform.kz
О судьбе знаменитой белки рассказал руководитель Управления культуры Алматы Эрнар Курмашев, передает Inform.kz.   

"Белка должна была быть сожжена, но ее не сожгли. Сейчас конкретно было дано поручение акиму района демонтировать белку. Вообще, все МАФы (малые архитектурные формы – ред.), которые выглядят неэстетично, уже полуразрушены, поломаны и т.д. – сейчас большая работа проводится по их демонтажу. Это прямое поручение акима города Бакытжана Абдировича, был проведен серьезный аудит, инвентаризация всех МАФов, отфографированы те, которые портят облик города. Мы создадим художественный совет, который будет согласовывать каждый МАФ, который ставится у нас в городе, каждый мурал", – сказал Эрнар Курмашев.

Ранее сообщалось, что алматинская белка изменит внешний вид.

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