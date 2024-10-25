Алматинская область празднует День Республики

Общество
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Южный регион отмечает День Республики, который проходит с многочисленными торжественными событиями и открытиями новых объектов, подчеркивающими достижения региона за прошедший год, передает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Алматинской области

Празднование Дня Республики в Алматинской области началось со значимых событий. В области открылось 7 социально значимых объектов, среди которых  спортивные сооружения, медицинские пункты БМК.

Открытие значимых объектов

В честь праздника в регионе состоялись открытия ряда социальных и инфраструктурных объектов, направленных на улучшение качества жизни местных жителей:

В Ащысай был открыт новый спортивный комплекс, рассчитанный на 150 человек, ставший центром для любителей спорта и физической активности.

Обновленный дом культуры в Жамбыле на 500 мест начал принимать посетителей, предоставив местным жителям площадку для культурных мероприятий и развития талантов.

В населенных пунктах Акдала и Комирши открылись фельдшерско-акушерский пункт и медицинский пункт, что позволило значительно улучшить доступ к медицинским услугам.

В Карасайском районе 60 семей стали новоселами, получив ключи от новых квартир в жилом комплексе «Қарлығаш», что стало важным шагом в улучшении жилищных условий региона.

Подключение блочно-модульных котельных в Илийском, Талгарском районах и городе Алатау.

Праздник единства и независимости

В городе Конаев состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали ветераны и почетные граждане, внесшие значительный вклад в развитие государства. Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на торжественном собрании, отметил:

«Этот год стал для нас знаковым. За первые девять месяцев 2024 года область привлекла инвестиции на сумму 615 миллиардов тенге, что на 32,8% больше по сравнению с прошлым годом. Промышленное производство достигло 1,4 триллиона тенге, а объем сельскохозяйственной продукции вырос на 1,9%, составив 480,6 миллиарда тенге. Мы также ввели в эксплуатацию 777,1 тысячи квадратных метров нового жилья, что стало возможным благодаря строительным работам на сумму 243,8 миллиарда тенге. Создано более 45 тысяч новых рабочих мест, что является важным показателем улучшения качества жизни наших граждан. Эти результаты показывают, что мы движемся в правильном направлении, и вместе сможем достичь еще больших успехов».

Государственные награды

В рамках празднования Дня Республики более 30 человек получили государственные награды за значимый вклад в развитие региона. Среди награжденных были представители различных сфер деятельности. Стоит отметить, что в День Республики Алматинская область готовится к грандиозному празднованию национального праздника с множеством знаковых мероприятий.

#день #Республики

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