Фото: пресс-служба ДГКБ №2

Хирурги Детской городской клинической больницы №2 Алматы провели ювелирную операцию, успешно справившись с крайне сложным клиническим случаем, — повторным диагнозом, третьим по счету хирургическим вмешательством и значительно повышенными операционными рисками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДГКБ №2

В хирургическое отделение больницы в экстренном порядке поступила 12-летняя пациентка с редким и крайне сложным диагнозом — трихобезоар (крупный волосяной конгломерат в желудке).

По словам директора боольницы Марата Рабандиярова, в ходе комплексного обследования врачи выявили массивное образование, представляющее серьезную угрозу для жизни ребенка и требующее незамедлительного хирургического вмешательства. Образование по размеру повторяло размер и форму желудка с продолжением в двенадцатиперстную кишку.

Особую сложность данному случаю придавала медицинская история пациентки: ранее девочка уже перенесла две операции по поводу аналогичного диагноза — в 2021 году в Шымкенте и в 2024 году в Семее. Повторные вмешательства привели к выраженному спаечному процессу в брюшной полости, формированию послеоперационных рубцов и значительным изменениям стенки желудка.

«Это значительно осложнило текущее оперативное вмешательство: выраженные спайки, рубцовые изменения тканей и анатомические деформации создавали серьезные технические трудности во время операции», — отметил заведующий отделением хирургии ДГКБ №2 Марат Каптагаев.

Несмотря на высокий уровень сложности и риски, хирургам удалось провести операцию на высочайшем профессиональном уровне. Вмешательство прошло успешно, без интраоперационных осложнений, что свидетельствует о высокой квалификации специалистов и слаженной работе медицинской команды.

На сегодня состояние пациентки оценивается как стабильное. Девочка находится под постоянным наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

Важно отметить, что причиной заболевания является трихофагия — навязчивое поедание волос.

В период госпитализации с пациенткой уже работал психолог. После выписки ей будет рекомендовано дальнейшее наблюдение у психиатра для предотвращения рецидива.