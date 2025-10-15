Фото: скриншот видео / 24.kz

Алматинские школьники научились получать чернила из частиц смога. Из углеродных соединений загрязнённого воздуха они создают краски и тонеры для принтера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По словам руководителя проекта, продукт абсолютно безопасен и экологичен, поскольку сажа, добытая из воздуха с помощью фильтров, проходит многоэтапную очистку.

Экологический проект уже получил признание как лучший стартап в сфере «зелёных» технологий по версии Global Startup Awards, а также занял второе место на международном батле Launch Zone, где были представлены 350 проектов.

Необычными чернилами уже заинтересовались частные инвесторы и Министерство энергетики Германии.