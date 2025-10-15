Необычными чернилами уже заинтересовались частные инвесторы и Министерство энергетики Германии
Алматинские школьники научились получать чернила из частиц смога. Из углеродных соединений загрязнённого воздуха они создают краски и тонеры для принтера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
По словам руководителя проекта, продукт абсолютно безопасен и экологичен, поскольку сажа, добытая из воздуха с помощью фильтров, проходит многоэтапную очистку.
Экологический проект уже получил признание как лучший стартап в сфере «зелёных» технологий по версии Global Startup Awards, а также занял второе место на международном батле Launch Zone, где были представлены 350 проектов.
Необычными чернилами уже заинтересовались частные инвесторы и Министерство энергетики Германии.
– В качестве пигмента мы используем опять же сажу – это углеродные твёрдые частицы, взятые из загрязнённого воздуха. Мы их берём через партнёрства с компаниями, которые устанавливают фильтры. Она проходит 9-этапную очистку, перед тем как попасть в наш продукт. Далее мы добавляем связывающие полимеры, чтобы сделать саму консистенцию краски, - рассказала ученица 11 класса школы-лицея №48 г. Алматы Нарминахон Имангалиева.