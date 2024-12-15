Алматинские школьники отметили День независимости на горном пике

Там они водрузили Государственный флаг Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Воспитанники класса «Жас сарбаз» средней школы №102 Алматы вместе с военруком школы Бахытжаном Перимбетом совершили восхождение на пик имени Куляш Байсеитовой, расположенный на высоте 3450 метров над уровнем моря.

Там они водрузили Государственный флаг Казахстана.

По словам командира отряда юных альпинистов Игната Зизина, зимние условия усложнили восхождение.

«Снег, мороз до –23 градусов и испытание высотой требуют хорошей адаптации. Только благодаря тщательной подготовке нам удалось преодолеть все трудности. Это был вызов, но и большая честь», – поделился он.

Восхождение стало частью серии достижений юных альпинистов военно-патриотического клуба «Киров», действующего на протяжении восьми лет. Ранее участники клуба покорили такие вершины, как Большой Алматинский пик и пик Туран (ИЯФ).

Следует отметить, что перед восхождением воспитанники военно-патриотического клуба в обязательном порядке проходят полугодовой курс легкоатлетической и горной подготовки, включающий освоение навыков ориентирования, работы с альпинистским снаряжением и выживания в экстремальных условиях.