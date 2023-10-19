7 см разницы: алматинские врачи выровняли парню ногу

Здравоохранение
135
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Через несколько месяцев ему предстоит еще одна операция

Фото: пресс-служба горздрава Алматы

Алматинские врачи выровняли мужчине левую ногу, которая была на 7 см короче правой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

Как отметили в ведомстве, травматологи-ортопеды горбольницы №4 Алматы провели уникальную и сложную операцию по исправлению серьезного порока: врожденный вывих бедра и врожденная дисплазия тазобедренного сустава 4-й степени. 

27 лет молодой человек страдал из-за своего диагноза, ему сложно было ходить, ведь одна нога была на 7 см короче другой. Это серьезная нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат. Пациент испытывает сильный комплекс из-за своего дефекта, что повлияло на его личную жизнь. Позже парень получил медицинское образование и стал медбратом одной из клиник Тараза, где и узнал о возможностях врачей-ортопедов городской клинической больницы №4.

«Пациент консультировался во многих местах и его направили в ГКБ №4, потому что только мы занимаемся этой патологией.

В 5-летнем возрасте у него была операция «вправление вывиха», и там тоже применялась корригирующая остеотомия, она не помогла.

Прооперировали левую ногу. Теперь через несколько месяцев предстоит операция на второй тазобедренный сустав, тогда уже наш пациент будет ходить и избавится от хромоты. Оперированная левая нижняя конечность была короче на 5-7 см, дисплазия 4-й степени, вальгусная деформация проксимального отдела бедра. Мы оперируем порядка 25-30 подобных случаев в год», – рассказал заведующий отделением эндопротезирования городской клинической больницы №4 Манарбек Аубакиров.

Операцию провел травматолог-ортопед Жайдарман Оразхан. По словам врача, пациенту понадобился год на раздумья, чтобы решиться и вернуться после консультации уже на операцию. Засвидетельствовать уникальный случай в области травматологии и ортопедии приехал Андрей Каминский – представитель национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова из города Кургана. Совместная операция казахстанских и российских врачей длилась 4 часа. 

«Я участвовал в одной операции совместно с хирургами из алматинской больницы №4. Операция была действительно очень сложная, и здесь требовались профессионализм, знания и опыт докторов, чтобы решиться на подобную операцию. Но для данной больницы это вмешательство не является чем-то уникальным, и доктора проявили совершенно замечательный профессионализм, отработали очень красиво, аккуратно, практически без потери крови, несмотря на то, что вмешательство потребовало нескольких остеотомий. Прекрасно установили эндопротез», – поделился впечатлениями Каминский.

#Алматы #операция #врачи #дисплазия тазобедренного сустава #вывих бедра

Популярное

Все
Гектары просят влаги
Работа по призванию
Всегда думать о других
Герои нашего времени
С огнем в неравном бою…
Де-факто: курс на «антибюро»
Кадры для нового времени
Как отметят День Республики в Алматы
Три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков удалено с OLX
Школа мужества
День духовного согласия
И имя им – пассионарий!
В Стране высоких трав
Перестраховочная компания создается в ЕАЭС
Цель и миссия выполнимы
Достойная оценка
В службе поможет техника
Шансы повысились
Цифровой двойник региона
Спасибо за труд ваш нелегкий!
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Тайна старого колодца
Скачет как косуля, летает как птица
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Почему бережливость не в тренде
Сокровище предков
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Глава Минздрава прокомментировала информацию о бонусах руко…
Упростить требования к таможенным складам для хранения лека…
7% детей младшего школьного возраста живут с ожирением в К…
Где астанчане могут бесплатно привиться от гриппа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]