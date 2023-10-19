7 см разницы: алматинские врачи выровняли парню ногу

Через несколько месяцев ему предстоит еще одна операция

Фото: пресс-служба горздрава Алматы

Алматинские врачи выровняли мужчине левую ногу, которая была на 7 см короче правой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

Как отметили в ведомстве, травматологи-ортопеды горбольницы №4 Алматы провели уникальную и сложную операцию по исправлению серьезного порока: врожденный вывих бедра и врожденная дисплазия тазобедренного сустава 4-й степени.

27 лет молодой человек страдал из-за своего диагноза, ему сложно было ходить, ведь одна нога была на 7 см короче другой. Это серьезная нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат. Пациент испытывает сильный комплекс из-за своего дефекта, что повлияло на его личную жизнь. Позже парень получил медицинское образование и стал медбратом одной из клиник Тараза, где и узнал о возможностях врачей-ортопедов городской клинической больницы №4.

«Пациент консультировался во многих местах и его направили в ГКБ №4, потому что только мы занимаемся этой патологией.

В 5-летнем возрасте у него была операция «вправление вывиха», и там тоже применялась корригирующая остеотомия, она не помогла.

Прооперировали левую ногу. Теперь через несколько месяцев предстоит операция на второй тазобедренный сустав, тогда уже наш пациент будет ходить и избавится от хромоты. Оперированная левая нижняя конечность была короче на 5-7 см, дисплазия 4-й степени, вальгусная деформация проксимального отдела бедра. Мы оперируем порядка 25-30 подобных случаев в год», – рассказал заведующий отделением эндопротезирования городской клинической больницы №4 Манарбек Аубакиров.

Операцию провел травматолог-ортопед Жайдарман Оразхан. По словам врача, пациенту понадобился год на раздумья, чтобы решиться и вернуться после консультации уже на операцию. Засвидетельствовать уникальный случай в области травматологии и ортопедии приехал Андрей Каминский – представитель национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова из города Кургана. Совместная операция казахстанских и российских врачей длилась 4 часа.

«Я участвовал в одной операции совместно с хирургами из алматинской больницы №4. Операция была действительно очень сложная, и здесь требовались профессионализм, знания и опыт докторов, чтобы решиться на подобную операцию. Но для данной больницы это вмешательство не является чем-то уникальным, и доктора проявили совершенно замечательный профессионализм, отработали очень красиво, аккуратно, практически без потери крови, несмотря на то, что вмешательство потребовало нескольких остеотомий. Прекрасно установили эндопротез», – поделился впечатлениями Каминский.