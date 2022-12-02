Алматинцев поблагодарили от имени президента за поддержку политических преобразований

Руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней города Алматы.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе рабочей поездки в Алматы руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Руководитель администрации президента зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима города Алматы Ерболата Досаева и Беккали Торгаева.

В ходе открытого голосования 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева, 8 депутатов проголосовали за Беккали Торгаева.

По итогам голосования указом президента акимом города Алматы был назначен Ерболат Досаев.

Представляя Ерболата Досаева в качестве главы Алматы, Мурат Нуртлеу отметил его большой опыт работы на ответственных руководящих должностях.

Руководитель администрации президента напомнил об актуальности решения задач, поставленных главой государства в ходе недавней рабочей поездки в Алматы. В частности, речь идет о диверсификации экономики мегаполиса путем развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативной индустрии. В число приоритетных направлений работы также входят развитие Алматинского горного кластера от Тургеня до Каскелена, модернизация автомобильных дорог и создание новых рабочих мест.

В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени главы государства выразил благодарность всем жителям Алматы за поддержку политических преобразований.