1 февраля на одном из крупнейших телеканалов Южной Кореи SBS выйдет специальный выпуск популярного шоу «Мой маленький холостой парень», снятый в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эфир состоится в 21:00 по времени Сеула (17:00 по времени Алматы). Проект входит в число самых рейтинговых программ корейского телевидения и собирает многомиллионную аудиторию.

В преддверии показа SBS представил тизер выпуска, в котором зрители увидят, как известные корейские актеры знакомятся с культурой, природой и туристическими возможностями Алматы.

Герои программы пробуют блюда национальной кухни, примеряют традиционную одежду, катаются на аттракционах, стреляют из лука и наслаждаются зимними пейзажами города и горами Заилийского Алатау. Локациями стали Кок-Тобе, Шымбулак, Зелёный базар и Кольсайские озера.

Съемочную группу сопровождала команда Almaty Tourism Bureau. Выпуск станет значимым международным инфоповодом и вкладом в продвижение Алматы как туристического направления.