Алматы вошел в десятку городов мира с самыми быстрорастущими экономиками

Экономика
Уак Манбетеев
Десятку городов мира с самыми быстрорастущими экономиками замкнул Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Рейтинг американского вестника "Файнэншинал Пост" составлен с учетом финансовой и инвестиционной привлекательности населенных пунктов.

По мнению экспертов издания, Алматы за последние годы совершил заметный экономический рывок. Нью-Йорк, Лондон и Токио не были включены в рейтинг издания, в него вошли только развивающиеся страны с наилучшими возможностями для инвестиций. Алматы улучшил свои позиции, опередив в рейтинге Москву и Варшаву. Показатели казахстанского города демонстрируют высокий уровень предпринимательской активности его жителей: в прошлом году только малый и средний бизнес обеспечил 66% поступлений в бюджет. Корпоративный подоходный налог в мегаполисе составляет всего 20%, тогда как в Москве он на 10% больше.

Внешнеторговый оборот мегаполиса, охватывающий рынки 160 стран мира, в прошлом году превысил $16 млрд. 12 млрд из них пришлось на импорт. Алматы поставляет в другие страны различные виды оборудования, бытовые приборы и продукты питания. Основные целевые рынки, где востребованы товары Made in Kazakhstan, – это Швейцария, Великобритания, Китай, Нидерланды, Германия и Кыргызстан.

Популярное

Все
Два «золота» и «серебро» завоевали казахстанцы на ЧА по триатлону
Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов партии AMANAT
Президент поздравил главу КНР с днем рождения
Головкина официально включили в Международный зал славы бокса
Сборные Нидерландов и Японии встретились в стартовом матче ЧМ по футболу
Незаконную добычу полезных ископаемых выявили в лесном фонде области Абай
Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматинской области
Новые авиарейсы и рост пассажиропотока: аэропорт Астаны подвел итоги полугодия
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Какая погода ожидает казахстанцев 16-18 июня
101 год со дня рождения Алии Молдагуловой отмечают в Казахстане
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Указ Президента Республики Казахстан
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Текели обретает новый стиль
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Премьер-министр посетил крупные предприятия Астаны
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Отечественная техника, ярмарки и новые заводы — как Казахст…
Реализуется план оптимизации
«Казахмыс» инвестирует в Ұлытау: Руслан Өскенәлі проверил х…
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]