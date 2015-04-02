Алматы вошел в десятку городов мира с самыми быстрорастущими экономиками

Десятку городов мира с самыми быстрорастущими экономиками замкнул Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Рейтинг американского вестника "Файнэншинал Пост" составлен с учетом финансовой и инвестиционной привлекательности населенных пунктов.
По мнению экспертов издания, Алматы за последние годы совершил заметный экономический рывок. Нью-Йорк, Лондон и Токио не были включены в рейтинг издания, в него вошли только развивающиеся страны с наилучшими возможностями для инвестиций. Алматы улучшил свои позиции, опередив в рейтинге Москву и Варшаву. Показатели казахстанского города демонстрируют высокий уровень предпринимательской активности его жителей: в прошлом году только малый и средний бизнес обеспечил 66% поступлений в бюджет. Корпоративный подоходный налог в мегаполисе составляет всего 20%, тогда как в Москве он на 10% больше.
Внешнеторговый оборот мегаполиса, охватывающий рынки 160 стран мира, в прошлом году превысил $16 млрд. 12 млрд из них пришлось на импорт. Алматы поставляет в другие страны различные виды оборудования, бытовые приборы и продукты питания. Основные целевые рынки, где востребованы товары Made in Kazakhstan, – это Швейцария, Великобритания, Китай, Нидерланды, Германия и Кыргызстан.