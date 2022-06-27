Алмаз Ыдырысов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Идырысов Алмаз Серикболович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.
Алмаз Ыдырысов родился в 1983 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет.
Трудовую деятельность начал в 2003 году дорожным рабочим.
В 2005-2006 гг. — ведущий специалист производственно-технического отдела ТОО «Казахавтодор».
В 2006-2014 гг. работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2014-2016 гг. — заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор».
В 2016-2019 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.
2019-2022 гг. — заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК — заместитель главного государственного строительного инспектора РК.
С апреля 2022 года являлся председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК — главным государственным строительным инспектором Республики Казахстан.