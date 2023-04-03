Алтай Кульгинов остался заместителем премьер-министра РК

Алтай Кульгинов назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Александр Куприенко

Указом главы государства от 3 апреля 2023 года за №170 Кульгинов Алтай Сейдирович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Алтай Кульгинов родился в 1978 году.

Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе «Болашак». Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве по делам государственной службы и Генеральной прокуратуре.

С 2008 по 2010 год работал в частной компании.

В 2010-2012 годы – государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2012-2013 годы – заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2013-2016 годы – аким города Уральска.

В 2016-2019 годы – аким Западно-Казахстанской области.

С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом города Астаны.

9 декабря 2022 года указом президента Республики Казахстан был назначен заместителем премьер-министра.