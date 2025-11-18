До 2-3% налог уже снижен в 27 районах и городах. По мнению партийцев, данная мера позволит облегчить фискальную нагрузку на малый и средний бизнес

Партия AMANAT призывает маслихаты всех уровней принять решение о снижении ставок корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации до 1 декабря этого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Результаты работы, проделанной депутатским корпусом партии AMANAT в маслихатах разных уровней, рассмотрели на совещании с председателями маслихатов регионов под председательством секретаря партии Эльдара Жумагазиева. Участники также обсудили реализацию предвыборных обещаний партии, вопросы поддержки предпринимателей, а также готовность бизнес-сообщества к работе по новому Налоговому кодексу.

Открывая мероприятие, Эльдар Жумагазиев подчеркнул, что в следующем году партия должна оказать максимальную поддержку бизнесу и обеспечить прозрачность государственных решений, учитывать интересы предпринимателей, особенно малых и средних. В соответствии с новым Налоговым кодексом, который вступит в силу с 1 января следующего года, именно маслихаты принимают решения о снижении или повышении ставки специального налогового режима на основе упрощенной декларации (СНР), и этот вопрос должен быть полностью решен до 1 декабря т.г. Он отметил, что в ряде регионов обсуждение завершено и некоторые маслихаты уже утвердили более низкие ставки, принимая во внимание интересы малого и среднего бизнеса.

«В рамках новой системы налогообложения малый и средний бизнес может столкнуться с дополнительной нагрузкой. Мы должны принять такие решения, которые будут одновременно справедливыми для бизнеса, но в то же время обеспечивать устойчивость местных бюджетов. Постановления маслихатов об утверждении ставок должны быть обоснованы и доведены до предпринимателей. Обсуждение любых изменений ставок должно сопровождаться тщательной экспертизой и разъяснительной работой для бизнес-сообщества», – сказал секретарь партии.

Так, в Усть-Каменогорске соответствующее решение было принято еще 28 октября т.г. Как отметил председатель Усть-Каменогорского городского маслихата Александр Светаш, снижение ставки при применении СНР стимулирует предпринимателей выходить из «серой зоны» и платить налоги в установленном порядке. В областном центре даже наблюдается увеличение числа субъектов бизнеса.

А в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области депутаты маслихата поддержали снижение налоговой ставки с 4% до 3% еще 17 октября т.г. По мнению народных избранников, в перспективе это будет способствовать открытию новых предприятий и, как следствие, росту занятости населения.

Кроме того, пониженная ставка в 2% утверждена в городе Атырау, в Махамбетском и Жылыойском районах Атырауской области, а также практически во всех районах Акмолинской области, за исключением Жаксынского района.

Также на совещании обсуждалась и организация работы региональных координационных советов по вопросам предпринимательства при партии. Эльдар Жумагазиев отметил, что сейчас важно закончить работу над созданием реестров проблемных вопросов бизнеса.

«Наша задача – не формально проводить заседания, а выявлять насущные проблемы бизнеса, доводить их до местных и центральных государственных органов, обеспечивать решение вопросов на местах. Предприниматели должны чувствовать поддержку партии. Мы должны обеспечить им возможность реализовать свои проекты и сохранять устойчивость бизнеса, особенно в условиях изменений налогового законодательства», – резюмировал секретарь партии.

Стоит отметить, что всего решения о снижении ставки для нового специального налогового режима на основе упрощенной декларации были приняты в 27 районах и городах 8 областей. Кроме того, ожидается снижение ставки еще в 60 районах.