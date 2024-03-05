Андрей Малахов и казахстанский шоколад Общество 5 марта 2024 г. 0:30 11 Андрей Кратенко По-казахстански поздравила участниц песенного телешоу Андрея Малахова жительница Северо-Казахстанской области Татьяна Торчик. фото из архива Татьяны Торчик Горячие аплодисменты и теплые улыбки вызвало душевное выступление в шоу «Песни от всей души» Татьяны Торчик из села Чкалово Тайыншинского района СКО. Татьяна Акимовна руководит первичной ветеранской организацией, поет в хоре. Местные жители уважают ее за активную жизненную позицию, любят за красивый голос, благодаря которому она и представила Северо-Казахстанскую область на российском телеканале. Андрей Малахов напомнил зрителям, что у гостьи большая поющая семья, и представил видеоролик, снятый в 1996 году, где на одной сцене поют сразу пять сестер, два брата и племянница, а на баяне аккомпанирует зять. Во время телешоу Татьяна Торчик рассказала о сестре, которая поет в церковном хоре и занимается духовной вышивкой, передала от нее Андрею Малахову вышитую икону Божьей Матери. – Отправляя меня в Москву, наши ветераны просили передать привет, а женщин поздравить с Международным женским днем по-казахстански, – сообщила на шоу Татьяна Акимовна. – Я привезла подарки всем сидящим за столом женщинам, а в руках у меня казахская қалта – обязательный атрибут каждого большого праздника (украшенный национальным орнаментом мешок с подарками для женщин). Плюс казахстанский чай и шоколад… В заключение Татьяна Торчик спела некогда популярную песню «Луна-луна», которую подпевали все участники телешоу, многие вышли танцевать. #СКО #Татьяна Торчик #Андрей Малахов #қалта