Аноним дважды "заминировал" колледж в Таразе

В один из колледжей города Тараза дважды поступило сообщение о взрывном устройстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео instagram.com/kris.p.taraz

22 ноября в 9:41 часов полицейские узнали об анонимном письме, которое пришло на официальный канал Жамбылского политехнического колледжа в Telegram. В нем говорилось, что в корпусах колледжа, расположенных по проспекту Толе би и улице Домалак ана, заложены бомбы.

К месту вызова сразу же приехали личный состав Департамента полиции, саперы, кинологи, спасатели и медики.

Эвакуированы 1 700 человек: студенты и сотрудники колледжа и другие.

Взрывных устройств в корпусе по улице Домалак ана не обнаружено. Второй корпус колледжа сейчас проверяют саперы.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Отметим, аналогичное сообщение этот колледж получал и вчера днем, взрывных устройств в его корпусах не нашли.