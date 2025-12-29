Антигололёд без соли: новые решения в РК

Транспорт,Автодороги
128
Дана Аменова
специальный корреспондент

В базе зарегистрировано порядка пяти отечественных противогололедных материалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, согласно пункту 9 статьи 238 Экологического кодекса РК, в пределах населённых пунктов запрещено применение соли при борьбе с зимней скользкостью из-за её негативного воздействия на почву, зелёные насаждения и городскую экосистему. В этой связи всё более актуальным становится вопрос, какими материалами сегодня обрабатывают дороги и тротуары зимой и какие альтернативы соли уже доступны на практике.

Как отмечают эксперты из «Казахстанского дорожного научно-исследовательского института» («КаздорНИИ»), в последние годы в стране сформирован системный подход к внедрению современных противогололедных решений. Все новые материалы и технологии, применяемые в дорожной отрасли, проходят регистрацию в Единой базе дорожно-строительных материалов и новых технологий, которая служит инструментом отбора и контроля качества проверенных решений.

По данным специалистов, сегодня в базе зарегистрировано порядка пяти отечественных противогололедных материалов, предназначенных для зимнего содержания улично-дорожной сети. Среди них есть как сухие, так и жидкие реагенты, что позволяет гибко подбирать технологии с учётом климатических и эксплуатационных условий регионов.

Важно, что зарегистрированные материалы не содержат хлоридов. Это существенно снижает их воздействие на дорожную инфраструктуру, инженерные конструкции, элементы благоустройства и окружающую среду. При этом такие реагенты сохраняют функциональную эффективность, предотвращают образование гололёда и способствуют удалению снежно-ледяных отложений.

«Отказ от соли не эксперимент, а осознанный переход к более безопасным и технологичным решениям. Сегодня на практике уже есть материалы, которые позволяют обеспечивать требуемый уровень сцепления без разрушительного воздействия на экологию», – отмечают эксперты «КаздорНИИ».

Специалисты института подчёркивают, что наличие альтернатив соли даёт регионам возможность поэтапно обновлять практику зимнего содержания дорог, не снижая уровень безопасности и одновременно выполняя требования экологического законодательства.

«Единая база дорожно-строительных материалов как раз и создана для того, чтобы заказчики могли опираться не на теорию, а на испытанные и рекомендованные решения, адаптированные к условиям Казахстана», – поясняют в «КаздорНИИ».

Актуальность перехода к новым противогололёдным материалам усиливается принятием национального стандарта СТ РК 4036-2025 «Улицы населённых пунктов. Материалы противогололёдные. Технические требования», разработанного «КаздорНИИ». Документ закрепляет единые требования к материалам, применяемым именно в городской среде, и формирует основу для их дальнейшего внедрения.

Эксперты сходятся во мнении, что действующие экологические требования, обновлённые технические подходы и появление альтернативных материалов формируют в Казахстане условия для поэтапного отказа от поваренной соли и перехода к более современным и безопасным решениям при зимнем содержании городских дорог.

