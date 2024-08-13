Антикор: «Бюджетные деньги выводились под видом коммерциализации научных проектов»

Коррупция
87
Гульмира Кунапия
корреспондент

Под видом научных разработок финансировалось расширение действующего бизнеса

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Антикор поделился результатами внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования науки за прошлый год, передает Kazpravda.kz

Проведенный анализ показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований, а также занижением требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок (по проекту «500 ученых»).

«Все это приводило к неэффективному расходованию бюджетных средств. К примеру, конкурсная документация по отбору проектов формировались под конкретных лиц, процедура научной экспертизы проектов непрозрачна, оценку осуществляли аффилированные эксперты, отбираемые в «ручном режиме». Из 13,5 тысяч состоящих в списке экспертов порядка 10 тысяч (75%) не проводили экспертизы. Результаты оценки путем манипуляции подгонялись под «нужные» проекты», – рассказали в госоргане. 

Выявлено 30 исследований на 11,5 млрд тенге, по которым экспертиза проводилась в интересах определенных лиц.

Бюджетные средства выводились под видом коммерциализации научных проектов.

С 2016 года государство затратило на эти цели порядка 32 млрд тенге, из которых 90% проектов (130 из 145) не достигли заявленных целей, что является непродуктивными инициативами. 

Более того, 70% исследований завершены написанием статей и книг, многие разработки не имели практического значения.

В частности, Институт информационных и вычислительных технологий потратил 290 млн тенге на разработку оборудования по производству биогаза и биоудобрений. При этом на рынке доступны готовые аналоги в десятки раз дешевле (не дороже 19 млн тенге, сами выкупают).

Кроме того, под видом научных разработок финансировалось расширение действующего бизнеса.

Так, в 2019 году одна из крупных птицефабрик страны, получила почти 300 млн тенге на разработку технологий и рецептур казахских деликатесов. Однако, фактически все средства (92%) израсходованы на приобретение оборудования и материалов.

По результатам анализа Миннауки и высшего образования внесено более 100 рекомендаций. Уполномоченный орган уже приступил к их реализации.

К примеру, по рекомендации агентства в правилах организации работы экспертной комиссии ужесточены квалификационные требования к ее членам, теперь общий трудовой стаж должен быть 10 лет, а стаж по специальности не менее 5 лет, ранее было 3 года.

Мониторинг исполнения рекомендаций продолжается, добавили в Антикоре. 

#нарушения #бюджет #наука #Расход

Популярное

Все
Гонка пройдет по горным шоссе
Юный Тамерлан растет патриотом
Пауки пугают туристов
Юбилей библиотек отмечен креативными проектами
На пути к Всемирным играм кочевников
Как фантазии становятся реальностью
«Я точно стану генералом!»
Карту паводка составили на основе снимков из космоса
В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Отраслевая наука не должна превращаться в заводскую лабораторию
В Приаралье стартовала акция по охране редких птиц
И премии выписывал себе...
Лишились погон и репутации
Саябек Сахиев: «Нынешний век АЭС сменит эра управляемого термоядерного синтеза»
Объявлен конкурс «Лучший двор»
Сельхозярмарки стартуют в регионах Казахстана
Чистота начинается с нас самих
В Атырауской области зафиксированы случаи массовой гибели молоди рыб
И снова угрожают сайгаки
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Бензин в Казахстане – самый дешёвый по СНГ и один из самых недорогих в мире – эксперты
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Убийца Дениса Тена подал жалобу в Верховный суд
Задачи перед научной средой ставит производство – Саясат Нурбек о ходе исполнения поручения Бектенова
По дну Каспия проложат энергокабель: три страны подписали меморандум
Проблемы возрастающего дефицита воды нужно решать незамедлительно
Илья Синельников: журналист, поэт, наставник
Тридцать лет Айжан Токсеитова работает в сфере пассажирских перевозок
Готовясь к паводкам загодя, можно избежать миллиардных вложений
Заводчане в трех поколениях
Износ сетей весьма высок
Как мошенники используют SIM-боксы для обмана казахстанцев
Национальные виды спорта становятся все более популярными
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Новый срок получил глава управления культуры Улытау
Похитившим более 700 млн тенге из бюджета Балхашской ТЭЦ вы…
И премии выписывал себе...
Девять лет колонии получил экс-глава компании за хищение де…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]