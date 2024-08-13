Антикор: «Бюджетные деньги выводились под видом коммерциализации научных проектов»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Антикор поделился результатами внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования науки за прошлый год, передает Kazpravda.kz

Проведенный анализ показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований, а также занижением требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок (по проекту «500 ученых»).

«Все это приводило к неэффективному расходованию бюджетных средств. К примеру, конкурсная документация по отбору проектов формировались под конкретных лиц, процедура научной экспертизы проектов непрозрачна, оценку осуществляли аффилированные эксперты, отбираемые в «ручном режиме». Из 13,5 тысяч состоящих в списке экспертов порядка 10 тысяч (75%) не проводили экспертизы. Результаты оценки путем манипуляции подгонялись под «нужные» проекты», – рассказали в госоргане.

Выявлено 30 исследований на 11,5 млрд тенге, по которым экспертиза проводилась в интересах определенных лиц.

Бюджетные средства выводились под видом коммерциализации научных проектов.

С 2016 года государство затратило на эти цели порядка 32 млрд тенге, из которых 90% проектов (130 из 145) не достигли заявленных целей, что является непродуктивными инициативами.

Более того, 70% исследований завершены написанием статей и книг, многие разработки не имели практического значения.

В частности, Институт информационных и вычислительных технологий потратил 290 млн тенге на разработку оборудования по производству биогаза и биоудобрений. При этом на рынке доступны готовые аналоги в десятки раз дешевле (не дороже 19 млн тенге, сами выкупают).

Кроме того, под видом научных разработок финансировалось расширение действующего бизнеса.

Так, в 2019 году одна из крупных птицефабрик страны, получила почти 300 млн тенге на разработку технологий и рецептур казахских деликатесов. Однако, фактически все средства (92%) израсходованы на приобретение оборудования и материалов.

По результатам анализа Миннауки и высшего образования внесено более 100 рекомендаций. Уполномоченный орган уже приступил к их реализации.

К примеру, по рекомендации агентства в правилах организации работы экспертной комиссии ужесточены квалификационные требования к ее членам, теперь общий трудовой стаж должен быть 10 лет, а стаж по специальности не менее 5 лет, ранее было 3 года.

Мониторинг исполнения рекомендаций продолжается, добавили в Антикоре.