Антикор посчитал всех коррумпированных бухгалтеров сферы образования

Всего с начала года зарегистрировано 287 уголовных дел в данной сфере, ущерб по ним составил 16,2 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

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Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.

В совершении преступлений изобличены 386 человек, из них 207 осуждены и приговорены к различным мерам наказания.

Так, Антикоррупционной службой по Кызылординской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя отдела образования Жанакорганского района, его подчиненных – главного бухгалтера и главного экономиста, а также 24 бухгалтеров школ.

Они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 213 млн тенге путем их перечисления под видом заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в школах.

Кроме того, главный бухгалтер отдела образования обвиняется в легализации 6,5 млн тенге, полученных преступным путем. Дело направлено в суд.

Антикоррупционной службой по Жамбылской области завершено досудебное расследование в отношении директора политехнического колледжа Тараза. Он обвиняется в получении взятки за оказание содействия в присуждении общеобразовательного гранта абитуриенту по специальности «Программное обеспечение».

Материалы уголовного дела направлены в суд.