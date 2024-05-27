Казахстанцев приглашают участвовать в республиканской акции «Народный юрист»
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Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание юридической помощи
30 мая во всех регионах страны состоится ежегодная республиканская акция «Народный юрист», сообщает Kazpravda.kz
«Каждый гражданин может бесплатно получить необходимую консультацию у экспертов разных отраслей права. Вместе с тем государственные органы проведут прием граждан. В акции примут участие адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники Антикора, юстиции, налоговых органов, управлений акиматов (областного, городского и районного уровней) и многие другие», – говорится в официальном сообщении.
Адреса мест проведения акции можно увидеть по этой ссылке.