Казахстанцев приглашают участвовать в республиканской акции «Народный юрист»

30 мая во всех регионах страны состоится ежегодная республиканская акция «Народный юрист», сообщает Kazpravda.kz

«Каждый гражданин может бесплатно получить необходимую консультацию у экспертов разных отраслей права. Вместе с тем государственные органы проведут прием граждан. В акции примут участие адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники Антикора, юстиции, налоговых органов, управлений акиматов (областного, городского и районного уровней) и многие другие», – говорится в официальном сообщении.