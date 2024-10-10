Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования

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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Правонарушители поплатились за взятки и «мертвые души»

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Размах коррупции в Казахстане затронул практически все важные сферы. Очередные факты хищения бюджетных средств были озвучены вчера на брифинге Антикора.

– В рамках реализации поручений Главы государства защита бизнеса от незаконного вмешательства со стороны госорганов находится на постоянном контроле Антикоррупционной службы.

Департаментом Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы пресечена преступная схема должностных лиц Министерства финансов по незаконному получению денежных средств от субъектов предпринимательства за положительное разрешение налоговых проверок.

В ходе специальной операции в Алматы и Астане изобличены в совершении тяжкого коррупционного преступления руководители управлений Министерства финансов, – сообщил официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Чиновники Минфина подозреваются в том, что, имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.

Под предлогом решения данного вопроса они получили от него 68 млн тенге, в чем были изобличены с поличным. Сейчас предприимчивые финансис­ты находятся под домашним арестом, проверяется причастность к уголовному правонарушению других долж­ностных лиц ведомства.

В сфере спорта с начала года Антикор зарегистрировал 59 уголовных правонарушений с установленным ущербом в 1,3 млрд тенге. В основном это схемы двойного финансирования одних и тех же тренировочных секций.

Также выявлены хищения бюджетных денег, выделенных на фиктивные учебно-тренировочные сборы и подушевое финансирование.

В частности, завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц, которые подозреваются в махинациях по скандально известной программе Artsport.

Установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов во время Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря, затраты на командировки. Сумма ущерба по указанным фактам составила 746 млн тенге.

В сфере образования с начала 2023 года зарегистрировано 287 уголовных дел.

Наиболее крупные суммы хищений выявлены в области Жетысу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Актюбинской областях, а также в Алматы. Изобличены 386 коррупционеров, из которых 207 уже осуждены и приговорены к различным мерам наказания.

#коррупция #Антикор #брифинг

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