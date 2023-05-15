Дело о спецЦОНах передано в суд

Речь идет о работниках спецЦОНов и полицейских, которых Антикоррупционная служба задержала в августе прошлого года.

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Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование с участием организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Астане и других подозреваемых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Участники группы понесут ответственность за то, что незаконно вносили и удаляли данные об авто, а также подделывали письменные формы сделок в информационных системах «СЦ «Web-Модуль» и «ИИС ЦОН», сообщили в агентстве.

«Установлено, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты сборов и платежей. Ущерб государству составил в сумме 1,4 млрд тенге», – говорится в информации.

По данным Антикора, в совершении серии преступлений подозреваются 30 человек, в их числе руководитель СпецЦОНа №2 по городу Астана, 4 сотрудника полиции и посредники, которые предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств.

Идет ознакомление с материалами уголовного дела, заключили в ведомстве.



