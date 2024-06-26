Антикоррупционные службы Казахстана и Катара расширяют сотрудничество

Международное сотрудничество, Коррупция
43
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Антикоррупционные ведомства подписали Дорожную карту по взаимодействию, передает Kazpravda.kz со ссылкой Агентство по противодействию коррупции

Фото: Антикор

24 июня Казахстан посетила делегация Антикоррупционного ведомства Катара (Управления Административного Контроля и Прозрачности) во главе с его руководителем г-м Хамад Бин Насер Рашид Аль-Миснедом.

В рамках визита состоялась двухсторонняя встреча председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жұмағали с президентом Управления Административного контроля и Прозрачности.

«Стороны обсудили комплекс вопросов о деятельности антикоррупционных служб двух стран, приоритетных направлениях госорганов, а также подписали Дорожную карту по взаимодействию. Антикоррупционной службой Казахстана презентованы системные меры по устранению коррупции, возврату активов, защите бизнеса, оказанию правовой помощи, мониторингу целевого использования бюджетных средств и закупок», - говорится в сообщении.

Председатель агентства также рассказал о проводимой работе по антикоррупционному образованию и воспитанию, а также цифровизации.

Асхат Жұмағали пригласил руководство Катара принять участие в Конференции Региональной платформы для стран Центральной Азии в целях ускоренного внедрения норм Конвенции ООН против коррупции, запланированной на конец текущего года. В свою очередь от руководителя Антикоррупционного ведомства Катара поступило приглашение на международную антикоррупционную конференцию, которая состоится в ноябре 2024 года в Катаре.

Также гости из Катара встретились с акимом Алматы Ерболатом Досаевым.

Антикоррупционные ведомства договорились продолжить практику обмена опытом с целью эффективного анализа причин и последствий коррупции, укрепления сотрудничества и развития двух стран.

#коррупция #Антикор #Катар

Популярное

Все
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Эффективный институт обратной связи
Разбитые дороги мешают развитию
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков
Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024
Сербия установила антирекорд на Евро - 2024
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области
Народные артисты Туркменистана выступили в Астане
Миллиардер прошел запрещенную в США генную терапию ради бессмертия
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Семь крупных компаний Китая заинтересованы в инвестициях в …
СУАР предлагает Казахстану сотрудничество с компаниями Гонк…
Народные артисты Туркменистана выступили в Астане
Токаев принял главу МИД Мальты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]