Антикоррупционные службы Казахстана и Катара расширяют сотрудничество

Антикоррупционные ведомства подписали Дорожную карту по взаимодействию, передает Kazpravda.kz со ссылкой Агентство по противодействию коррупции

Фото: Антикор

24 июня Казахстан посетила делегация Антикоррупционного ведомства Катара (Управления Административного Контроля и Прозрачности) во главе с его руководителем г-м Хамад Бин Насер Рашид Аль-Миснедом.

В рамках визита состоялась двухсторонняя встреча председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жұмағали с президентом Управления Административного контроля и Прозрачности.

«Стороны обсудили комплекс вопросов о деятельности антикоррупционных служб двух стран, приоритетных направлениях госорганов, а также подписали Дорожную карту по взаимодействию. Антикоррупционной службой Казахстана презентованы системные меры по устранению коррупции, возврату активов, защите бизнеса, оказанию правовой помощи, мониторингу целевого использования бюджетных средств и закупок», - говорится в сообщении.

Председатель агентства также рассказал о проводимой работе по антикоррупционному образованию и воспитанию, а также цифровизации.

Асхат Жұмағали пригласил руководство Катара принять участие в Конференции Региональной платформы для стран Центральной Азии в целях ускоренного внедрения норм Конвенции ООН против коррупции, запланированной на конец текущего года. В свою очередь от руководителя Антикоррупционного ведомства Катара поступило приглашение на международную антикоррупционную конференцию, которая состоится в ноябре 2024 года в Катаре.

Также гости из Катара встретились с акимом Алматы Ерболатом Досаевым.

Антикоррупционные ведомства договорились продолжить практику обмена опытом с целью эффективного анализа причин и последствий коррупции, укрепления сотрудничества и развития двух стран.