Антикризисная миссия

– Мурат Ратович, поскольку всякие решения принято скреплять печатью, то хотелось бы начать наш диалог с вопроса о Резолюции ООН. Будет ли она принята до нового года? И насколько в аналогичном продвижении Проекта Антикризисного плана ООН заинтересованы члены «большой двадцатки»?

– По существу, вопрос о проведении ВАК уже решен, и соответствую­щая Резолюция ООН будет принята в ближайшие дни. Между тем всеобщее одобрение Генеральной Ассамблеей ООН инициативы Казахстана о проведении II Всемирной антикризисной конференции в Астане – это еще одно подтверждение глобальной важности ВАК в выработке единого Плана действий по стабилизации мировой экономики. В осуществлении согласованных антикризисных мер заинтересованы все государства, включая группу G20, для которых вопросы обеспечения роста экономики, занятости и качества жизни в целом, сегодня представляют не меньшую актуальность и проблематичность, чем в любой другой стране мира.

В сентябре текущего года в рамках саммита в Санкт-Петербурге лидеры «большой двадцатки» положили начало разработке всесторонних стратегий роста экономики, занятости и других целевых индикаторов, рассмотрение которых состоится в рамках Саммита в Брисбене в 2014 году. Казахстан, как вы знаете, был приглашен в качестве страны-наблюдателя G20 для участия в работе этого саммита, что является закономерным следствием роста имиджа нашего государства и Астанинского экономического форума, который проходит в ее столице.

Следует отметить, что Австралия как страна, председательствующая в будущем году в G20, в числе ключевых приоритетов своей миссии определила во главу угла именно вопросы продуктивной занятости, роста производительности труда, конкурентоспособности и инвестиций. То есть тот же перечень тематических направлений, которые уже более 5 лет обсуждаются мировыми учеными и практиками в дискуссиях АЭФ, а с прошлого года и в формате ВАК. И поскольку тематические векторы АЭФ и ВАК пересекаются с нынешними приоритетами «большой двадцатки», то, безусловно, эти точки сближения нельзя не использовать продуктивно в принятии более согласованных и взвешенных решений для последующей практики. Перспективы такого сотрудничества мы обсудили недавно и на конференции Мадридского клуба, который представляет собой крупнейший альянс более 100 бывших глав государств и правительств. Данная конференция состоялась в Австралии в городе Брисбене, и в ней приняли участие представители группы G20, Всемирного банка, Всемирной организации труда, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, управляющий делами Рамочной конвенции ООН по глобальному потеплению Крис­тиан Фигуерес и другие ключевые персоны глобальной политики, экономики, научных и деловых кругов.

– Какие акценты этого диалога Вы могли бы выделить?

– Конференция была посвящена главным проблемам современности – обес­печению занятости и устойчивого роста мировой экономики. В качестве тревожных факторов глобальной экономической деструктивности, участники встречи отметили нарастающую волну социально-общественной дисгармонии, усугубляемой тотальным недостатком рабочих мест, усилением миграции и прочими проблемами, характерными для периода глубокого спада. В некоторых регионах мира падение темпов экономики привело не просто к высокому, по статистическим меркам, уровню безработицы, но и, в сущности, – к кризису социальной модели общества. Это вынудило правительства многих стран пойти на меры, в корне противоречащие их, казалось бы, непреложным принципам.

– Очевидно, речь идет о кризисе европейских стандартов жизни, включавших некогда объемный пакет социальных гарантий?

– Не только европейских, поскольку нынешний финансовый кризис носит глобальный характер, и влияет на условия жизни всего мирового социума. При этом как западноевропейская модель «цивилизованного капитализма», так и американская система общественных благ, включая японскую «Джапан Инк» на поверку оказались слабыми перед глобальными экономическими потрясениями. В результате у значительной части граждан этих государств появилось ощущение зыбкости и неопределенности их социального положения. В связи с этим эксперты задаются резонным вопросом: способны ли эти модели социального развития в полной мере обеспечить социальный прогресс и способствовать сохранению европейской или американской идентичности, не нанося ущерб конкурентоспособности и росту экономики?

На эти и другие вопросы пытались ответить участники конференции, в том числе члены нашей Ассоциации, акцентировавшие внимание представителей Мадридского клуба на принципах нового мироустройства XXI века G-Global, автором которого является Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В рамках мероприятий в Брисбене была достигнута договоренность о расширении и углублении сотрудничества между Мадридским клубом и нашей Ассоциацией. При этом Мадридский клуб не только подтвердил свое участие в работе VII АЭФ, но и выступил с идеей о проведении в рамках форума собственного мероприятия с привлечением наиболее влиятельных членов этого международного политического альянса. Как известно, в мае 2013 года в ходе VI АЭФ состоялось аутрич-мероприятие Российского председательства в G20 с участием­ представителей этих стран. Мы надеемся, что эта практика будет продолжена и в рамках австралийского председательства в «большой двадцатке». Этому способствует наше растущее взаимодействие с Зеленым континентом по широкому спектру вопросов глобальной повестки дня.

– На фоне современных социально-экономических, финансовых и других неурядиц, инициатива казахстанского лидера G-Global и антикризисный формат Астаны находят все больше сторонников в мировом сообществе. Насколько эту идею и антикризисный вектор в целом оценили участники I Американско-Казахстанского конвента, организованного Посольством Республики Казахстан в США сов­местно с Тюркско-Американским альянсом, Советом Тюркско-Американских ассоциаций и Тюркским советом американцев и евразийцев?

– Отмечу, что американские политики с не меньшим пониманием, чем сами евразийцы, относятся к тому процессу, который давно состоялся в качестве глобального антикризисного дискурса Астаны. При этом они не меньше других заинтересованы в наличии оптимальных механизмов макроэкономической и финансовой стабилизации, выработка которых, как правило, происходит в жарких дискус­сиях таких форумов, как АЭФ.

Конвент проходил с участием 29 сенаторов и конгрессменов, а также внушительного числа представителей Белого дома. Модераторы в составе сенатора Джона Корнана, временного председателя Атлантического совета Брента Скоукрофта, заместителя госсекретаря США по вопросам международной безопаснос­ти Роуза Геттемюллера, руководства МВФ и Всемирного банка, президента Тюркского совета американцев и евразийцев Кемаля Оксуза, посла Казахстана в США Кайрата Умарова и других деятелей отметили высокий вклад Казахстана и его лидера Нурсултана Назарбаева в развитие двухстороннего партнерства.

В рамках данного конвента с докладом на тему «Астанинский экономический форум: новый Давос» выступил депутат Сената Парламента РК, сопредседатель Координационного совета АЕЭКУ Серик Нугербеков. Его рассказ о новом демократическом формате глобального диалога G-Global, основанном на пяти фундаментальных принципах конструктивной политики XXI века, а также о работе Астанинского экономического форума, Всемирной антикризисной конференции, Съезда лидеров мировых и традиционных религий и других диалоговых форматов Астаны, вызвал неподдельно высокий интерес у американских политиков.

Серик Нугербеков рассказал о проводимых совместно с Комитетом по обновлению Бреттон-Вудса аутрич-мероприятиях.

Подобные аутрич семинары уже проведены 11 октября текущего года в городе Вашингтоне во время ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, а так же проводятся в США, Австрии, Швейцарии, Австралии, Китае, Гонконге, Индонезии, Перу, Бразилии, Италии, Великобритании, Сингапуре и других странах.

Кроме того, запланировано проведение региональных пленарных сессий в рамках ежегодных заседаний совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, Африканского, Латино-Американского и Исламского банков развития, а также проводимого в Астане 2–5 мая 2014 года заседания Азиатского банка развития.

Серик Нугербеков подчеркнул, что интеллектуальной и научной базой столь масштабного проекта является инфо-коммуникативная платформа G-Global (http://www.group-global.org), где с 1 июля 2013 года ведущие международные организации, научно-исследовательские центры и представители 190 стран мира объе­динены идеей обеспечения сбалансированного развития мировой экономики и уже опубликовали более 7 000 докладов и исследовательских работ, а также 24 000 экспертных обзоров.

По данным рейтингового агентства Alexa.com, который проводит мониторинг среди 40 миллионов интернет-сайтов по всему миру, инфокоммуникативная площадка G-Global является наиболее популярным научно-исследовательским порталом в СНГ и входит в 70 000 наиболее посещаемых интернет-ресурсов мира. В среднем этот показатель превышает рейтинг сайта ПМЭФ в 15 раз, который входит в 1 миллион наиболее посещаемых ресурсов.

В заключение своего выступления казахстанский сенатор пригласил американских коллег и партнеров принять участие в работе VII Астанинского экономического форума и Всемирной Антикризисной конференции, которые состоятся 21–23 мая 2014 года в городе Астане.

– Какие другие мероприятия вошли в повестку этой конференции?

– В ходе презентации наших проектов состоялись выступления на темы: «Казахстанско-американские отношения: почему это важно?», «Энергетическое партнерство и зеленое развитие», «Казахстан как центр регионального сотрудничества и безопасности», «DOING BUSINESS в Казахстане: история успеха», «ЭКСПО-2017: энергия будущего», «Наука и технологии», «Макроэкономический прогресс Казахстана».

Во время пребывания в США Серик Нугербеков провел ряд важных для развития антикризисной дискуссии встреч в Вашингтоне и Нью-Йорке. В рамках этой миссии он встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Джоном Уильямом Эшом, председателем ЭКОСОС Нестором Осорио, постоянным представителем Боливии в ООН Клаудио Росселем Арче, председателем Африканской группы ООН Мамадоу Тангарой, председателем Группы латиноамериканских государств и Карибского бассейна в ООН Джозефом Годардом, руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда, в том числе управляющим директором и главным финансовым директором Всемирного банка Бертраном Бадре и со старшим вице-президентом и главным экономистом Всемирного банка Каушик Басу, заместителем директора-распределителя Международного валютного фонда Наоюки Шинохара, исполняющим обязанности директора Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Роумин Ислам, а также руководителями ряда крупнейших американских корпораций.

На встрече с заместителем помощника министра финансов США Далеп Сингхом стороны обсудили возможность расширения участия американских ведомств в работе АЭФ и ВАК. Руководство минфина США, особо отмечая участие своих представителей в предыдущих мероприятиях, отметило важность и актуальность вырабатываемых в рамках АЭФ и ВАК рекомендаций и выразило уверенность, что совместные предложения в значительной степени будут содействовать выработке политических решений на самом высоком уровне.

Все они также были проинформированы о той масштабной работе, которая ведется в Астане объединенными силами международной науки и практики в целях выработки эффективных методов стабилизации глобальной экономической ситуации. При этом они подтвердили готовность принять активное участие в работе ВАК и АЭФ в мае будущего года. В частности, постоянный представитель Боливии при ООН как председательствующая страна в группе «G77 + Китай» Клаудио Россел Арче, всецело поддерживая идею проведения II Всемирной Антикризисной конференции, отметил глобальную значимость принятия такого важного до­кумента как проект Мирового антикризисного плана. При этом он также подчеркнул выдающуюся роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в активизации процессов, связанных с противодействием глобальным вызовам современности, углублении международного диалога в обеспечении устойчивого развития на планете.

– В рамках VII АЭФ предполагает­ся проведение отдельной сессии, посвященной предстоящему в июне 2014 года 50-летнему юбилею Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Нет ли в этих планах каких-либо изменений?

– Изменений нет, но зато в составе Клуба ученых – новое пополнение из этой организации. В ноябре Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи был избран в число почетных профессоров Евразийского экономического клуба ученых. Глава ЮНКТАД поблагодарил за оказанную честь и сообщил о намерении принять активное участие в VII АЭФ и II ВАК. Другая новость и вовсе является анонсом. Благодаря деловой поездке и переговорам, сос­тоявшихся в Швейцарии, буквально на днях оттуда пришло известие о том, что АЕЭКУ получил статус обозревателя ЮНКТАД. Несомненно, это свидетельствует об уважении и поощрении деятельности Евразийского экономического клуба ученых самой ООН, поскольку ЮНКТАД является одной из главных организаций в структуре ООН.

В рамках визита в Швейцарию мы представили на рассмотрение концептуальный план предстоящего юбилейного мероприятия ЮНКТАД, формат и список делегатов. В связи с этим отмечу также, что во время нашей встречи с руководством Международного торгового центра (МТЦ), исполнительным директором А. Гонзалез было предложено, организовать отдельную сессию на VII АЭФ, посвященную 50-летию МТЦ. Мы с большим удовольствием восприняли это предложение, поскольку стремление крупнейших международных организаций провести в рамках АЭФ столь знаковые для них мероприятия, это – еще одно свидетельство роста международного авторитета и престижа нашего форума, старт которому в свое время был задан выдающимся политиком XXI века – Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Досжан НУРГАЛИЕВ