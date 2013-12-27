Антикризисная миссия

– Мурат Ратович, поскольку всякие решения принято скреплять печатью, то хотелось бы начать наш диалог с вопроса о Резолюции ООН. Будет ли она принята до нового года? И насколько в аналогичном продвижении Проекта Антикризисного плана ООН заинтересованы члены «большой двадцатки»?
– По существу, вопрос о проведении ВАК уже решен, и соответствующая Резолюция ООН будет принята в ближайшие дни. Между тем всеобщее одобрение Генеральной Ассамблеей ООН инициативы Казахстана о проведении II Всемирной антикризисной конференции в Астане – это еще одно подтверждение глобальной важности ВАК в выработке единого Плана действий по стабилизации мировой экономики. В осуществлении согласованных антикризисных мер заинтересованы все государства, включая группу G20, для которых вопросы обеспечения роста экономики, занятости и качества жизни в целом, сегодня представляют не меньшую актуальность и проблематичность, чем в любой другой стране мира.
В сентябре текущего года в рамках саммита в Санкт-Петербурге лидеры «большой двадцатки» положили начало разработке всесторонних стратегий роста экономики, занятости и других целевых индикаторов, рассмотрение которых состоится в рамках Саммита в Брисбене в 2014 году. Казахстан, как вы знаете, был приглашен в качестве страны-наблюдателя G20 для участия в работе этого саммита, что является закономерным следствием роста имиджа нашего государства и Астанинского экономического форума, который проходит в ее столице.
Следует отметить, что Австралия как страна, председательствующая в будущем году в G20, в числе ключевых приоритетов своей миссии определила во главу угла именно вопросы продуктивной занятости, роста производительности труда, конкурентоспособности и инвестиций. То есть тот же перечень тематических направлений, которые уже более 5 лет обсуждаются мировыми учеными и практиками в дискуссиях АЭФ, а с прошлого года и в формате ВАК. И поскольку тематические векторы АЭФ и ВАК пересекаются с нынешними приоритетами «большой двадцатки», то, безусловно, эти точки сближения нельзя не использовать продуктивно в принятии более согласованных и взвешенных решений для последующей практики. Перспективы такого сотрудничества мы обсудили недавно и на конференции Мадридского клуба, который представляет собой крупнейший альянс более 100 бывших глав государств и правительств. Данная конференция состоялась в Австралии в городе Брисбене, и в ней приняли участие представители группы G20, Всемирного банка, Всемирной организации труда, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, управляющий делами Рамочной конвенции ООН по глобальному потеплению Кристиан Фигуерес и другие ключевые персоны глобальной политики, экономики, научных и деловых кругов.
– Какие акценты этого диалога Вы могли бы выделить?
– Конференция была посвящена главным проблемам современности – обеспечению занятости и устойчивого роста мировой экономики. В качестве тревожных факторов глобальной экономической деструктивности, участники встречи отметили нарастающую волну социально-общественной дисгармонии, усугубляемой тотальным недостатком рабочих мест, усилением миграции и прочими проблемами, характерными для периода глубокого спада. В некоторых регионах мира падение темпов экономики привело не просто к высокому, по статистическим меркам, уровню безработицы, но и, в сущности, – к кризису социальной модели общества. Это вынудило правительства многих стран пойти на меры, в корне противоречащие их, казалось бы, непреложным принципам.
– Очевидно, речь идет о кризисе европейских стандартов жизни, включавших некогда объемный пакет социальных гарантий?
– Не только европейских, поскольку нынешний финансовый кризис носит глобальный характер, и влияет на условия жизни всего мирового социума. При этом как западноевропейская модель «цивилизованного капитализма», так и американская система общественных благ, включая японскую «Джапан Инк» на поверку оказались слабыми перед глобальными экономическими потрясениями. В результате у значительной части граждан этих государств появилось ощущение зыбкости и неопределенности их социального положения. В связи с этим эксперты задаются резонным вопросом: способны ли эти модели социального развития в полной мере обеспечить социальный прогресс и способствовать сохранению европейской или американской идентичности, не нанося ущерб конкурентоспособности и росту экономики?
На эти и другие вопросы пытались ответить участники конференции, в том числе члены нашей Ассоциации, акцентировавшие внимание представителей Мадридского клуба на принципах нового мироустройства XXI века G-Global, автором которого является Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
В рамках мероприятий в Брисбене была достигнута договоренность о расширении и углублении сотрудничества между Мадридским клубом и нашей Ассоциацией. При этом Мадридский клуб не только подтвердил свое участие в работе VII АЭФ, но и выступил с идеей о проведении в рамках форума собственного мероприятия с привлечением наиболее влиятельных членов этого международного политического альянса. Как известно, в мае 2013 года в ходе VI АЭФ состоялось аутрич-мероприятие Российского председательства в G20 с участием представителей этих стран. Мы надеемся, что эта практика будет продолжена и в рамках австралийского председательства в «большой двадцатке». Этому способствует наше растущее взаимодействие с Зеленым континентом по широкому спектру вопросов глобальной повестки дня.
– На фоне современных социально-экономических, финансовых и других неурядиц, инициатива казахстанского лидера G-Global и антикризисный формат Астаны находят все больше сторонников в мировом сообществе. Насколько эту идею и антикризисный вектор в целом оценили участники I Американско-Казахстанского конвента, организованного Посольством Республики Казахстан в США совместно с Тюркско-Американским альянсом, Советом Тюркско-Американских ассоциаций и Тюркским советом американцев и евразийцев?
– Отмечу, что американские политики с не меньшим пониманием, чем сами евразийцы, относятся к тому процессу, который давно состоялся в качестве глобального антикризисного дискурса Астаны. При этом они не меньше других заинтересованы в наличии оптимальных механизмов макроэкономической и финансовой стабилизации, выработка которых, как правило, происходит в жарких дискуссиях таких форумов, как АЭФ.
Конвент проходил с участием 29 сенаторов и конгрессменов, а также внушительного числа представителей Белого дома. Модераторы в составе сенатора Джона Корнана, временного председателя Атлантического совета Брента Скоукрофта, заместителя госсекретаря США по вопросам международной безопасности Роуза Геттемюллера, руководства МВФ и Всемирного банка, президента Тюркского совета американцев и евразийцев Кемаля Оксуза, посла Казахстана в США Кайрата Умарова и других деятелей отметили высокий вклад Казахстана и его лидера Нурсултана Назарбаева в развитие двухстороннего партнерства.
В рамках данного конвента с докладом на тему «Астанинский экономический форум: новый Давос» выступил депутат Сената Парламента РК, сопредседатель Координационного совета АЕЭКУ Серик Нугербеков. Его рассказ о новом демократическом формате глобального диалога G-Global, основанном на пяти фундаментальных принципах конструктивной политики XXI века, а также о работе Астанинского экономического форума, Всемирной антикризисной конференции, Съезда лидеров мировых и традиционных религий и других диалоговых форматов Астаны, вызвал неподдельно высокий интерес у американских политиков.
Серик Нугербеков рассказал о проводимых совместно с Комитетом по обновлению Бреттон-Вудса аутрич-мероприятиях.
Подобные аутрич семинары уже проведены 11 октября текущего года в городе Вашингтоне во время ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, а так же проводятся в США, Австрии, Швейцарии, Австралии, Китае, Гонконге, Индонезии, Перу, Бразилии, Италии, Великобритании, Сингапуре и других странах.
Кроме того, запланировано проведение региональных пленарных сессий в рамках ежегодных заседаний совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, Африканского, Латино-Американского и Исламского банков развития, а также проводимого в Астане 2–5 мая 2014 года заседания Азиатского банка развития.
Серик Нугербеков подчеркнул, что интеллектуальной и научной базой столь масштабного проекта является инфо-коммуникативная платформа G-Global (http://www.group-global.org), где с 1 июля 2013 года ведущие международные организации, научно-исследовательские центры и представители 190 стран мира объединены идеей обеспечения сбалансированного развития мировой экономики и уже опубликовали более 7 000 докладов и исследовательских работ, а также 24 000 экспертных обзоров.
По данным рейтингового агентства Alexa.com, который проводит мониторинг среди 40 миллионов интернет-сайтов по всему миру, инфокоммуникативная площадка G-Global является наиболее популярным научно-исследовательским порталом в СНГ и входит в 70 000 наиболее посещаемых интернет-ресурсов мира. В среднем этот показатель превышает рейтинг сайта ПМЭФ в 15 раз, который входит в 1 миллион наиболее посещаемых ресурсов.
В заключение своего выступления казахстанский сенатор пригласил американских коллег и партнеров принять участие в работе VII Астанинского экономического форума и Всемирной Антикризисной конференции, которые состоятся 21–23 мая 2014 года в городе Астане.
– Какие другие мероприятия вошли в повестку этой конференции?
– В ходе презентации наших проектов состоялись выступления на темы: «Казахстанско-американские отношения: почему это важно?», «Энергетическое партнерство и зеленое развитие», «Казахстан как центр регионального сотрудничества и безопасности», «DOING BUSINESS в Казахстане: история успеха», «ЭКСПО-2017: энергия будущего», «Наука и технологии», «Макроэкономический прогресс Казахстана».
Во время пребывания в США Серик Нугербеков провел ряд важных для развития антикризисной дискуссии встреч в Вашингтоне и Нью-Йорке. В рамках этой миссии он встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Джоном Уильямом Эшом, председателем ЭКОСОС Нестором Осорио, постоянным представителем Боливии в ООН Клаудио Росселем Арче, председателем Африканской группы ООН Мамадоу Тангарой, председателем Группы латиноамериканских государств и Карибского бассейна в ООН Джозефом Годардом, руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда, в том числе управляющим директором и главным финансовым директором Всемирного банка Бертраном Бадре и со старшим вице-президентом и главным экономистом Всемирного банка Каушик Басу, заместителем директора-распределителя Международного валютного фонда Наоюки Шинохара, исполняющим обязанности директора Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Роумин Ислам, а также руководителями ряда крупнейших американских корпораций.
На встрече с заместителем помощника министра финансов США Далеп Сингхом стороны обсудили возможность расширения участия американских ведомств в работе АЭФ и ВАК. Руководство минфина США, особо отмечая участие своих представителей в предыдущих мероприятиях, отметило важность и актуальность вырабатываемых в рамках АЭФ и ВАК рекомендаций и выразило уверенность, что совместные предложения в значительной степени будут содействовать выработке политических решений на самом высоком уровне.
Все они также были проинформированы о той масштабной работе, которая ведется в Астане объединенными силами международной науки и практики в целях выработки эффективных методов стабилизации глобальной экономической ситуации. При этом они подтвердили готовность принять активное участие в работе ВАК и АЭФ в мае будущего года. В частности, постоянный представитель Боливии при ООН как председательствующая страна в группе «G77 + Китай» Клаудио Россел Арче, всецело поддерживая идею проведения II Всемирной Антикризисной конференции, отметил глобальную значимость принятия такого важного документа как проект Мирового антикризисного плана. При этом он также подчеркнул выдающуюся роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в активизации процессов, связанных с противодействием глобальным вызовам современности, углублении международного диалога в обеспечении устойчивого развития на планете.
– В рамках VII АЭФ предполагается проведение отдельной сессии, посвященной предстоящему в июне 2014 года 50-летнему юбилею Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Нет ли в этих планах каких-либо изменений?
– Изменений нет, но зато в составе Клуба ученых – новое пополнение из этой организации. В ноябре Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи был избран в число почетных профессоров Евразийского экономического клуба ученых. Глава ЮНКТАД поблагодарил за оказанную честь и сообщил о намерении принять активное участие в VII АЭФ и II ВАК. Другая новость и вовсе является анонсом. Благодаря деловой поездке и переговорам, состоявшихся в Швейцарии, буквально на днях оттуда пришло известие о том, что АЕЭКУ получил статус обозревателя ЮНКТАД. Несомненно, это свидетельствует об уважении и поощрении деятельности Евразийского экономического клуба ученых самой ООН, поскольку ЮНКТАД является одной из главных организаций в структуре ООН.
В рамках визита в Швейцарию мы представили на рассмотрение концептуальный план предстоящего юбилейного мероприятия ЮНКТАД, формат и список делегатов. В связи с этим отмечу также, что во время нашей встречи с руководством Международного торгового центра (МТЦ), исполнительным директором А. Гонзалез было предложено, организовать отдельную сессию на VII АЭФ, посвященную 50-летию МТЦ. Мы с большим удовольствием восприняли это предложение, поскольку стремление крупнейших международных организаций провести в рамках АЭФ столь знаковые для них мероприятия, это – еще одно свидетельство роста международного авторитета и престижа нашего форума, старт которому в свое время был задан выдающимся политиком XXI века – Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Досжан НУРГАЛИЕВ