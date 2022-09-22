Антимонопольщики начали расследование в отношении аэропорта Актау

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области начал расследование в отношении АО «Международный аэропорт Актау», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДАЗРК.

Расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высокой цены на авиакеросин, что влияет на повышение стоимости авиабилетов.

«В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет рассматриваться вопрос конфискации монопольного дохода с наложением крупного штрафа или направления материалов в правоохранительные органы в рамках уголовного наказуемого деяния», – пояснили в ведомстве.