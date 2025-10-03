Фото: пресс-служба МВД РК

В Астане усилили профилактику наркомании среди молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел РК

В столице продолжается 30-дневный комплекс мер по противодействию наркопреступности. Его реализует полиция при координации прокуратуры и в сотрудничестве с акиматом города. Особое внимание уделяется профилактике наркомании среди подростков и молодежи.

В рамках месячника мероприятия прошли во всех школах, а также в ряде колледжей и университетов. Одним из ключевых событий стал антинаркотический форум Zertteme под девизом «Жастар қарсы – бізбен бірге!», состоявшийся во Дворце мира и согласия.

«На форум собрались учащиеся 8 вузов, 20 колледжей и 10 школ столицы. Для них были показаны профилактические видеоролики, а сотрудники полиции обратились к молодежи с призывом проявлять активную гражданскую позицию. Перед участниками также выступили известные личности, поддерживающие здоровый образ жизни и идею неприятия наркотиков. Молодые люди не ограничились только участием в встречах: студенты присоединились к рейдам, помогали выявлять и фиксировать факты размещения наркограффити, внося свой вклад в борьбу с наркопреступностью», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции подчеркнули, что профилактическая работа будет продолжена и направлена на формирование у молодежи стойкого неприятия наркотиков и развитие культуры здорового образа жизни.