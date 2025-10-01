Особое внимание уделяется и новым культурам. Впервые в области были засеяны 15 га сои и 238 га фасоли. Для этого были завезены элитные семена из Мексики.

Существенная поддержка оказывается и традиционным направлениям. В Байзакском районе началось строительство современного сахарного завода мощностью 1 млн тонн в год. Этот проект даст мощный импульс развитию одной из ключевых отраслей региона – производства сахарной свеклы.

В целом аграрный сектор области уверенно демонстрирует рост. В текущем году на его развитие было выделено 48,2 млрд тенге, что на 26,8% больше по сравнению с 2024-м. За 8 месяцев аграрии произвели продукции на сумму 214,2 млрд тенге. Посевные площади расширены до 640 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в прошлом сезоне. Есть надежда получить урожай в объеме 3,8 млн тонн продукции.

– Сельское хозяйство становится драйвером роста экономики области. Мы ставим перед собой задачу не только увеличить объемы производства, но и укрепить позиции регио­на как центра аграрных инноваций, – отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов.