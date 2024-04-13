АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
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Всего запланирована очистка более пятисот километров, передает Kazpravda.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации провело очистку 200 км ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля шести областей.
Всего запланирована очистка более пятисот километров.
На сегодня она проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу.
Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в 8 регионах Казахстана: в области Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО.
Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.