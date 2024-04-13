АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей

Всего запланирована очистка более пятисот километров, передает Kazpravda.kz

Фото Рахима Койлыбаева

Министерство водных ресурсов и ирригации провело очистку 200 км ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля шести областей.

Всего запланирована очистка более пятисот километров.

На сегодня она проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу.

Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в 8 регионах Казахстана: в области Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО.

Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.