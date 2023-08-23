Камеры для борьбы с лихачами запустят на загородных трассах Казахстана

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане на загородных трассах появятся камеры для фиксации нарушений скорости транспорта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Фото: пресс-служба МВД РК

МВД совместно с Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития и национальной компанией "КазАвтоЖол" реализовало сервис по использованию камер на загородных трассах для фиксации нарушений скорости автомобилей.

"33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2 интегрированы с единым реестром административных производств, то есть предписания нарушителям будут отправляться автоматически. Сейчас ZEREK-2 готов к работе на автодорогах Шымкент – Кызылорда, Шымкент – граница Узбекистана, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Конаев – Талдыкорган и Астана – Павлодар. Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау – Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения", – сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По данным ведомства, за 7 месяцев текущего года на дорогах страны зарегистрировано порядка 7 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Погибло свыше 1 200 человек и порядка 8 500 человек получили травмы различной тяжести. В том числе из-за нарушения скоростного режима на загородных трассах зарегистрировано 730 ДТП, где погибло свыше 300 человек и пострадали более 1 200 граждан.

"На указанных трассах с 00:00 25 августа комплексы ZEREK-2 будут работать в штатном режиме. Пользуясь случаем, просим всех водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями", – призвала Боранова.

 

 

#МВД #автомобиль #дорога #камера #скорость

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