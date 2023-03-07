Аптека дана на добрые дела
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Обеспечение казахстанцев эффективными и безопасными медпрепаратами – одна из задач государства.
Каким образом уполномоченные органы гарантируют охрану здоровья граждан и почему нельзя ослаблять контроль над оборотом лекарств? Об этом и многом другом в интервью «Казахстанской правде» рассказала заместитель генерального директора по лекарственным средствам Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС и МИ) Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Баян Молдахметова.