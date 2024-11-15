Арал – судьба моя, боль моя

Изобразительное искусство
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В течение недели известные мастера кисти из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана писали картины на берегу озера Камбаш

фото Омирали Исмаилова

В честь 100-летия классика казахской литературы, Героя Труда Казахстана, народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии СССР Абдижамила Нурпеисова в Аральском районе прошел международный симпозиум художников «Қалам ұшындағы ғалам». В его рамках состоялись культурные мероприятия, творческие встречи, экскурсии по достопримечательностям и историческим местам района, мастер-классы для юных художников и их учителей.

В частности, в Музее «Дом литератора Абдижамила Нурпеисова» художники познакомились с произведениями писателя, многое узнали об истории края, где он родился и вырос, оставили свои подписи в памятном альбоме.

– Классик прожил почти век, оставив бесценное духовное наследие. Его книги переведены более чем на 30 языков мира, в них писатель поднимал вечные темы, которые были всегда актуальны в обществе, – проблемы экологии, социальные вопросы, межчеловеческие взаимоотношения и любовь к родной земле. Его романы «Кровь и пот» и «Последний долг» заняли достойное место в мировой литературе. Эти два романа, по сути, – одна грандиозная эпопея. И мы писали картины по мотивам этих произведений, в которых писатель показал всему миру великие судьбоносные перемены в жизни казахов, – поделился глава Союза художников Казахстана Омирбек Жубаниязов.

Как рассказал председатель правления Союза художников города Астаны Омирали Исмаилов, Аральск стал одним из первых районных центров страны, где организовали международный слет художников.

– В районе выросла целая плея­да известных акынов, композиторов, художников, – сказал он. – Здесь ценят культуру, живопись, изобразительное искусство. Спасибо организаторам за приглашение на юбилей, мы рады быть частичкой события. Мы посетили ряд сакральных мест Приаралья, гору Акирек около села Акбай, где по легенде похоронен Арыстан-баб, родину писателя, ознакомились с историей моря, плодотворно поработали. А в дар дому-музею оставили по две картины про Арал.

В завершающий день симпозиу­ма в районном Доме школьников прошла выставка. В частности, были представлены работы известных живописцев Каира Оразгалиева, Жандарбека Сугурова, Берика Бокешова, Оразбек Есенбаева, Нортойлока Диерова из Узбекистана и Чынгыз Ормонбекова (Кыргызстан).

Перед участниками и гостями юбилея выступил заслуженный деятель искусств РК, лауреат Меж­дународной премии организации «ТЮРКСОЙ», известный художник Каирбай Закиров, творчество, которого тесно связано с судьбой Арала.

Как заявили организаторы, по итогам симпозиума будет издан альбом-каталог картин художников. Мастера кисти отмечены дипломами и благодарственными письмами акимата района.

#выставка #Арал #симпозиум #Абдижамил Нурпеисов

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