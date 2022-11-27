Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол

Фото: Sports.kz

Матч на чемпионате мира-2022 в Лусаиле завершился в пользу Аргентины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

В Лусаиле состоялся матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встречались сборные Аргентины и Мексики.

Аргентина одержала победу со счетом 2:0. Первый гол в матче на 64-й минуте забил Лионель Месси, а на 87-й отметился Энцо Фернандес.

Для сборной Аргентины эта победа стала первой на ЧМ-2022: в своем стартовом матче на турнире аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2).

Что касается сборной Мексики, то у нее осталось одно очко: в первом матче мексиканцы сыграли вничью с Польшей (0:0).

Актуальное турнирное положение команд в группе С таково: Польша — 4 очка, Аргентина — 3 очка, Саудовская Аравия — 3 очка, Мексика — 1 очко.