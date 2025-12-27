От винта!

Раннее утро в холле здания Министерства обороны. Привычную тишину бесцеремонно нарушил мой неожиданно бодрый голос.

– Саламатсыздар ма! А куда журналистам надо пройти? – вваливаясь вместе с предрассветным морозом и оглядевшись по сторонам, спросила я у всех присутствующих в военной форме. А таковых здесь было человек 10–15.

– За вами сейчас прибудет автобус. Там еще двое, подождите с ними, – ответил один из военнослужащих.

На часах около семи, впереди насыщенный день и двухдневный пресс-тур, организованный ведомст­вом для представителей СМИ. Уже здесь чувствуется рабочий настрой: журналисты обмениваются первыми ожиданиями, пресс-служба сверяет списки, а маршрут обещает быть не просто информативным, а по-настоящему погружающим в стратегичес­ки важную тему.

Первый пункт – аэропорт. Полет на военном самолете для многих из нас стал новым опытом. Предельно сдержанная атмосфера, отсутствие привычной суеты гражданских рейсов – все это сразу настраивает на особый лад.

Единственное, что было естест­венным, это моя природная рассеянность, что не позволила мне оценить высоту дверного проема. И, поднимаясь по почти вертикальной лестнице на борт, я лишь почувствовала ее макушкой. Потирая место удара, поторопилась сесть на свободное место. Полет до Алматы прошел спокойно, но ощущение причастности к закрытому, обычно не доступному миру не покидало ни на минуту.

Сила инженерной мысли

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК (ВИИРЭиС) – один из самых технологичных военных вузов страны. Здесь нас уже ждут алматинские коллеги.

– Вы опоздали! – с улыбкой встретил нас начальник института генерал-майор Нуртас Кабаков. – Давайте поторопимся, у нас очень много объектов, которые вам нужно показать.

С первых минут в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи становится ясно: здесь не просто учат – здесь соз­дают будущее армии. Нам показали учебно-материальную базу, но куда сильнее здесь впечатлило другое – инженерная мысль, которая уже сегодня работает на обороноспособность страны.

Взять, к примеру, противодронное ружье «Меруерт» – эта разработка института уже принята на вооружение и успела доказать свою пользу на практике. Никаких эффектных взрывов – лишь точная работа радиотехнологий.

– Система разрывает связь между дроном и оператором, блокируя управление и телеметрию. Аппарат не выполняет свою миссию, но физически остается целым, – объясняет разработчик доктор PhD полковник Асемхан Мукушев.

Рядом – стационарный комп­лекс радиоэлектронного подавления коммерческих БПЛА. Он способен обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовывать дроны, воздействуя на каналы управления и навигации. Пока система проходит стадию активной доработки, но уже сейчас ясно – это серьезный задел на будущее.

Отдельной точкой притяжения стал институтский технопарк, созданный при государственной поддержке. Здесь идеи не остаются на бумаге.

Один из самых перспективных проектов – гибридный многоцелевой БПЛА вертикального взлета и посадки «Дегелек». Универсальный аппарат способен вести разведку, доставлять грузы, использоваться как учебная мишень и даже служить платформой для ударных дронов.

– Мы только начали этот проект. В перспективе – полигонные испытания для проверки расчетов зенитно-ракетных и радиотехнических подразделений. Вместо самолета с тоннами топлива – беспилотник, три оператора и всего десять литров АИ-98. За десять часов можно проверить все радиолокационные посты, – воодушевленно рассказывает начальник института, подчеркивая, что возможности «Дегелека» продолжают расширяться, и именно в этом его сила.

Особый интерес у журналистов вызвало знакомство с лучшим инженером Казахстана 2025 года подполковником Нуржаном Зикиряевым. Доктор PhD, ведущий инженер-конструктор, за 23 года службы он стал автором трех уникальных оборонных систем, принятых на вооружение армии, – это оптико-электронные комплексы, средства радиоэлект­ронной борьбы, беспилотная авиация.

Разработка инженера – оптико-электронный модуль повышения видимости для военной техники, существенно улучшающий безопасность в темное время суток. Не менее значим его вклад в развитие программно-определяемого радио: собственный SDR-комплекс, учебник и курс «Основы SDR» для курсантов. Под его руководством была проведена и модернизация узлов подвески БПЛА Wing Loong-1, что позволило расширить его боевые возможности.

Здесь же – наглядный результат инженерного подхода: десятки разрозненных устройств заменяются универсальными модулями. Это про экономию, надежность и скорость – качества, от которых напрямую зависит эффективность современных вооруженных сил.

К разработкам подключаются и курсанты. Одни решения повышают безопасность на земле, другие – в небе: Данияр Абдраимов создал систему дистанционного контроля для саперов, а Ислам Даузов – биоакустическое устройство для защиты аэродромов от птиц, безопасное для животных и работающее от солнца и Сети.

Но не только наукой заняты в институте. На прощание ребята прочли произведения Абая под аккомпанемент домбры, причем на разных языках мира. Когда курсант заиграл «Көзімнің қарасы», песню подхватили все присутствующие, и напряжение вдруг растворилось. Голоса воен­ных и гражданских слились в единое и непоколебимое целое.

«Вот она, – подумалось мне, – наша настоящая сила – вдохновляющая сила культурного наследия!»

Здесь воспитывают характер

Следующий пункт пресс-тура – Военно-спортивный колледж им. Батыра Бауыржана Момыш­улы. Здесь нас встретили два статных офицера – председатель Цент­рального спортивного клуба армии полковник Арман Абеуов и начальник колледжа майор Берден Акпанбеков.

Просторное фойе, на красивом флагштоке за стеклом – флаг Рес­публики Казахстан, рядом – монумент Бауыржана Момышулы во всю стену. История колледжа началась еще в 1983 году с Алматинской военной школы-интерната. За десятилетия он пережил смену форматов, задач и эпох.

В 2025 году новое учебное заведение Министерства обороны вступает в следующий этап – теперь оно готовит сержантский состав, инструкторов по физической культуре, специалистов для разведывательных и десант­но-штурмовых подразделений, рассказал начальник колледжа. А видеопрезентация с эффектными фото до и после, представленная им, ожила на наших глазах.

Мы шли из кабинета в кабинет, знакомясь с курсантами и преподавателями. Мое внимание привлекает учебник на парте курсанта. Разглядела знакомый силуэт на обложке.

– Бауыржан Момышулы? – уточняю.

– Да, «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Это настольная книга многих военных и политических деятелей. У наших улановцев она есть у каждого, – прокомментировал Арман Абеуов.

Сейчас в колледже настоящий ажиотаж: на 100 мест подано более 900 заявок, конкурс предельно высок. А желающих стать курсантами почти четыре тысячи!

В данный момент здесь учатся 137 ребят – среди них кандидаты в магистратуру по спорту, сироты, дети военнослужащих и подростки из неполных семей. Каждый из них – часть большой социальной миссии армии.

В актовом зале ансамбль дом­бристов декламирует проникновенные стихи о пути к независимости и любви к Родине. Память о прошлом здесь не формальность: уголок, посвященный декабрю 1986 года, с QR-кодами и видеороликами, созданными самими курсантами, рассказывает об искалеченных судьбах «желтоксановцев», многие из которых были ровесниками улановцев. Отмечаю про себя важность того, что курсанты не живут в иллюзиях идеализированного прошлого.

Мы увидели отремонтированные корпуса, шахматный клуб, современные спортивные залы и бассейн – места, где тренировки идут на результат. И он впечатляет: всего за три месяца – десятки побед и призовых мест.

Во время нашего посещения к ним добавилась еще одна – 15-летний улановец Алдияр Курмангали выиграл бой и получил сертификат на 150 тыс. тенге.

– Боксом занимаюсь с третьего класса, был чемпионом области. Когда поступил в колледж, тренер показал новые возможности. А сегодняшнюю победу я посвящаю своим родителям, – поделился Алдияр.

Тренер капитан Адлет Капезов, мастер спорта по боксу, рассказывает о жестком, но осознанном отборе, психологической подготовке и персональной ответственности за каждого воспитанника.

– Первое место, четыре боя, вес до 54 килограммов – перспективы неплохие, главное – правильный настрой, – подытожил он.

Казарма – слово, которое здесь хочется взять в кавычки. Моим личным экскурсоводом стал харизматичный 16-летний блогер колледжа улановец Батырхан Курманбеков.

– Не смущает, что нет дверей? – поинтересовалась я.

– Нет, – отвечает. – Дверей нет, чтобы не было бардака. В случае чего – камеры под потолком, дежурный все видит.

Он обращает мое внимание на стены коридоров с фотографиями спортсменов ЦСКА.

– Мы сами предложили украсить картинами стены, чтобы не было мрачно, как в больнице. И красиво, и мотивирует, – поясняет курсант.

Самый трогательный момент экскурсии: Батырхан показал прикроватные тумбочки. У каждого курсанта на них – фотографии родных и близких. Армия не отрывает от семьи – она учит служить, помня, ради кого.

Сам же Батырхан с детства мечтал пойти по стопам отца-военного и уверенно говорит о будущем, которое он рассчитывает связать с вооруженными силами. Предвкушая перспективы, парень цитирует слова, ставшие крылатыми: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

После насыщенного дня мы ужинаем и спим, как улановцы. А ведь лишь слегка коснулись настоя­щей солдатской жизни – с режимом, дисциплиной, усталостью…

Крутой старт

Слово «призыв» в Казахстане для некоторых до сих пор звучит тревожно. Для одних это потерянный год, для других – дедовщина, страх и сомнения, как вернуться после армии прежним.

Когда мы на следующий день приехали в воинскую часть 78460 в Алматинской области, сразу бросилась в глаза спокойная рабочая атмосфера. Заключительные приготовления к присяге, четкие инструкции командиров. Во время торжественного ритуала тревога постепенно сменяется гордостью.

– Какие эмоции испытываете? – спросила я у Ырымтай, пришедшей проводить в армию сына.

– Чувство гордости и волнения…

– Не страшно за ребенка?

– Немного. Но он пришел добровольно, идет по стопам отца, поэтому я поддерживаю его решение.

– Что бы вы посоветовали другим матерям?

– Страшно, я понимаю… Но доверьтесь офицерам, отпустите своих сыновей и наберитесь терпения, – ответила Ырымтай, сдерживая нахлынувшие эмоции.

...Сегодня срочная служба переживает настоящую перезагрузку – в рамках пилотного проекта «Sarbaz+», той самой «вишенки на торте», ради которой заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев и пригласил журналистов. Новый формат срочной службы ориентирован на цифровые навыки, безопасность и развитие человеческого капитала.

Главное отличие проекта – конкурсный отбор через цифровую платформу myarmy.kz. Как подчеркивает Дархан Ахмедиев, в этом году практически безо всякого пиа­ра заявки подали 268 человек, а в часть отобрали 90. Конкурс – почти три человека на место.

Руководитель проекта «Sar­baz+» Виктор Федоров во время своей презентации озвучил весьма обнадеживающий план: после завершения срочной службы солдаты могут выбрать один из трех дальнейших сценариев. Первый – участие в программе «Sarbaz+», прохождение тестирования и возможность получить образовательный грант для обучения в одном из 82 вузов страны.

Второй – продолжение службы в статусе курсанта с автоматическим зачислением в один из трех военных вузов. Третий вариант рассчитан на тех, кто по истечении года решит вернуться в гражданскую жизнь: для них предусмотрены стажировки в ряде национальных компаний.

– Мы уже договорились о возможностях практики в таких организациях, как «Казахтелеком», «Транстелеком» и «Национальные информационные технологии», – отметил Виктор Федоров.

На базе части совместно с компаниями Eltex, Rtel и Ashyk Aspan открыты учебные классы по радиосвязи, сетевым технологиям и управлению беспилотными летательными аппаратами. С Astana Hub организовано обучение по программе TechOrda – по направлениям аналитики информационной безопасности, защиты данных и программирования дронов с применением технологий искусственного интеллекта. Параллельно военнослужащие проходят онлайн-обучение английскому языку на платформе QLANG.

– Эти платные курсы предоставляются нашим солдатам бесплатно, за год они смогут освоить востребованные навыки и получить сертификаты, – отметил Дархан Ахмедиев.

Изменилась и инфраструктура части: заработал современный электронный тир, обновили футбольное поле, оборудовали площадки для streetball и workout, открыли спортзал с профессио­нальными тренажерами. Для повышения уровня безопасности внедрена система видеоаналитики – электронные браслеты фиксируют состояние солдата во время тренировок.

– Боевые навыки также «оцифрованы». В электронном тире и на полигонах ведется подсчет баллов: физическая подготовка, знание законодательства, дисцип­лина – все суммируется, – пояс­нил вице-министр.

Особое внимание здесь уделяют морально-психологическому состоянию личного состава: работают шахматные секции, созданы комнаты отдыха, подготовлен перечень рекомендованных книг и фильмов патриотической направленности. Солдаты могут даже в компьютерные игры поиграть!

Как заверил Дархан Ахмедиев, Министерство обороны не игнорирует происшествия, связанные с неуставными отношениями, и стремится искоренить это позорное явление. Все офицеры, сержанты, кто так или иначе взаимодействует с солдатами срочной службы, прошли специальное обучение. Теперь их готовят как лидеров, которые отвечают не только за дисциплину, но и за морально-психологический климат части.

Проект «Sarbaz+» готовится к масштабированию. Его цель – сделать год срочной службы временем реального роста, получения полезных навыков и повышения доверия к армии.

Когда смотришь на все это в комплексе, понимаешь: цифровизация армии – это не только про платформы, симуляторы и беспилотники. Это про попытку выстроить систему, в которой технологии работают на человека, а не наоборот. Когда служба становится понятной, осмысленной и безопасной, а знания и навыки, полученные в погонах, остаются с молодыми людьми и за пределами казармы.

К концу поездки в памяти остаются не столько технологии, сколько лица людей. В самолете меньше слов и больше заметок в телефоне. Каждый прокручивает эти два дня, пытаясь понять, что запомнится надолго: курсанты, уверенно говорящие о проектах на нескольких языках; инженеры, для которых разработки – это не абстрактные схемы, а ответственность за тех, кто будет пользоваться этой техникой в реальных условиях; тренер, переживающий за бой ученика как за собственный; и солдаты срочной службы, для которых армия становится не паузой в жизни, а точкой роста.

Этот пресс-тур не дал готовых ответов на все вопросы – и, пожалуй, в этом его сила. Он показал процесс, движение и живую трансформацию, которая происходит здесь и сейчас. И именно это впечатление, что перемены уже идут, самое сильное.