Армия – не пауза в жизни, а точка роста Статьи,Служу отечеству! 27 декабря 2025 г. 0:40 297 Раушан Бостанова, Астана – Алматы – Астана Срочная служба переживает перезагрузку: новый формат ориентирован на цифровые навыки, безопасность и развитие человеческого капитала фото автора От винта! Раннее утро в холле здания Министерства обороны. Привычную тишину бесцеремонно нарушил мой неожиданно бодрый голос. – Саламатсыздар ма! А куда журналистам надо пройти? – вваливаясь вместе с предрассветным морозом и оглядевшись по сторонам, спросила я у всех присутствующих в военной форме. А таковых здесь было человек 10–15. – За вами сейчас прибудет автобус. Там еще двое, подождите с ними, – ответил один из военнослужащих. На часах около семи, впереди насыщенный день и двухдневный пресс-тур, организованный ведомством для представителей СМИ. Уже здесь чувствуется рабочий настрой: журналисты обмениваются первыми ожиданиями, пресс-служба сверяет списки, а маршрут обещает быть не просто информативным, а по-настоящему погружающим в стратегически важную тему. Первый пункт – аэропорт. Полет на военном самолете для многих из нас стал новым опытом. Предельно сдержанная атмосфера, отсутствие привычной суеты гражданских рейсов – все это сразу настраивает на особый лад. Единственное, что было естественным, это моя природная рассеянность, что не позволила мне оценить высоту дверного проема. И, поднимаясь по почти вертикальной лестнице на борт, я лишь почувствовала ее макушкой. Потирая место удара, поторопилась сесть на свободное место. Полет до Алматы прошел спокойно, но ощущение причастности к закрытому, обычно не доступному миру не покидало ни на минуту. Сила инженерной мысли Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК (ВИИРЭиС) – один из самых технологичных военных вузов страны. Здесь нас уже ждут алматинские коллеги. – Вы опоздали! – с улыбкой встретил нас начальник института генерал-майор Нуртас Кабаков. – Давайте поторопимся, у нас очень много объектов, которые вам нужно показать. С первых минут в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи становится ясно: здесь не просто учат – здесь создают будущее армии. Нам показали учебно-материальную базу, но куда сильнее здесь впечатлило другое – инженерная мысль, которая уже сегодня работает на обороноспособность страны. Взять, к примеру, противодронное ружье «Меруерт» – эта разработка института уже принята на вооружение и успела доказать свою пользу на практике. Никаких эффектных взрывов – лишь точная работа радиотехнологий. – Система разрывает связь между дроном и оператором, блокируя управление и телеметрию. Аппарат не выполняет свою миссию, но физически остается целым, – объясняет разработчик доктор PhD полковник Асемхан Мукушев. Рядом – стационарный комплекс радиоэлектронного подавления коммерческих БПЛА. Он способен обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовывать дроны, воздействуя на каналы управления и навигации. Пока система проходит стадию активной доработки, но уже сейчас ясно – это серьезный задел на будущее. Отдельной точкой притяжения стал институтский технопарк, созданный при государственной поддержке. Здесь идеи не остаются на бумаге. Один из самых перспективных проектов – гибридный многоцелевой БПЛА вертикального взлета и посадки «Дегелек». Универсальный аппарат способен вести разведку, доставлять грузы, использоваться как учебная мишень и даже служить платформой для ударных дронов. – Мы только начали этот проект. В перспективе – полигонные испытания для проверки расчетов зенитно-ракетных и радиотехнических подразделений. Вместо самолета с тоннами топлива – беспилотник, три оператора и всего десять литров АИ-98. За десять часов можно проверить все радиолокационные посты, – воодушевленно рассказывает начальник института, подчеркивая, что возможности «Дегелека» продолжают расширяться, и именно в этом его сила. Особый интерес у журналистов вызвало знакомство с лучшим инженером Казахстана 2025 года подполковником Нуржаном Зикиряевым. Доктор PhD, ведущий инженер-конструктор, за 23 года службы он стал автором трех уникальных оборонных систем, принятых на вооружение армии, – это оптико-электронные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация. Разработка инженера – оптико-электронный модуль повышения видимости для военной техники, существенно улучшающий безопасность в темное время суток. Не менее значим его вклад в развитие программно-определяемого радио: собственный SDR-комплекс, учебник и курс «Основы SDR» для курсантов. Под его руководством была проведена и модернизация узлов подвески БПЛА Wing Loong-1, что позволило расширить его боевые возможности. Здесь же – наглядный результат инженерного подхода: десятки разрозненных устройств заменяются универсальными модулями. Это про экономию, надежность и скорость – качества, от которых напрямую зависит эффективность современных вооруженных сил. К разработкам подключаются и курсанты. Одни решения повышают безопасность на земле, другие – в небе: Данияр Абдраимов создал систему дистанционного контроля для саперов, а Ислам Даузов – биоакустическое устройство для защиты аэродромов от птиц, безопасное для животных и работающее от солнца и Сети. Но не только наукой заняты в институте. На прощание ребята прочли произведения Абая под аккомпанемент домбры, причем на разных языках мира. Когда курсант заиграл «Көзімнің қарасы», песню подхватили все присутствующие, и напряжение вдруг растворилось. Голоса военных и гражданских слились в единое и непоколебимое целое. «Вот она, – подумалось мне, – наша настоящая сила – вдохновляющая сила культурного наследия!» Здесь воспитывают характер Следующий пункт пресс-тура – Военно-спортивный колледж им. Батыра Бауыржана Момышулы. Здесь нас встретили два статных офицера – председатель Центрального спортивного клуба армии полковник Арман Абеуов и начальник колледжа майор Берден Акпанбеков. Просторное фойе, на красивом флагштоке за стеклом – флаг Республики Казахстан, рядом – монумент Бауыржана Момышулы во всю стену. История колледжа началась еще в 1983 году с Алматинской военной школы-интерната. За десятилетия он пережил смену форматов, задач и эпох. В 2025 году новое учебное заведение Министерства обороны вступает в следующий этап – теперь оно готовит сержантский состав, инструкторов по физической культуре, специалистов для разведывательных и десантно-штурмовых подразделений, рассказал начальник колледжа. А видеопрезентация с эффектными фото до и после, представленная им, ожила на наших глазах. Мы шли из кабинета в кабинет, знакомясь с курсантами и преподавателями. Мое внимание привлекает учебник на парте курсанта. Разглядела знакомый силуэт на обложке. – Бауыржан Момышулы? – уточняю. – Да, «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Это настольная книга многих военных и политических деятелей. У наших улановцев она есть у каждого, – прокомментировал Арман Абеуов. Сейчас в колледже настоящий ажиотаж: на 100 мест подано более 900 заявок, конкурс предельно высок. А желающих стать курсантами почти четыре тысячи! В данный момент здесь учатся 137 ребят – среди них кандидаты в магистратуру по спорту, сироты, дети военнослужащих и подростки из неполных семей. Каждый из них – часть большой социальной миссии армии. В актовом зале ансамбль домбристов декламирует проникновенные стихи о пути к независимости и любви к Родине. Память о прошлом здесь не формальность: уголок, посвященный декабрю 1986 года, с QR-кодами и видеороликами, созданными самими курсантами, рассказывает об искалеченных судьбах «желтоксановцев», многие из которых были ровесниками улановцев. Отмечаю про себя важность того, что курсанты не живут в иллюзиях идеализированного прошлого. Мы увидели отремонтированные корпуса, шахматный клуб, современные спортивные залы и бассейн – места, где тренировки идут на результат. И он впечатляет: всего за три месяца – десятки побед и призовых мест. Во время нашего посещения к ним добавилась еще одна – 15-летний улановец Алдияр Курмангали выиграл бой и получил сертификат на 150 тыс. тенге. – Боксом занимаюсь с третьего класса, был чемпионом области. Когда поступил в колледж, тренер показал новые возможности. А сегодняшнюю победу я посвящаю своим родителям, – поделился Алдияр. Тренер капитан Адлет Капезов, мастер спорта по боксу, рассказывает о жестком, но осознанном отборе, психологической подготовке и персональной ответственности за каждого воспитанника. – Первое место, четыре боя, вес до 54 килограммов – перспективы неплохие, главное – правильный настрой, – подытожил он. Казарма – слово, которое здесь хочется взять в кавычки. Моим личным экскурсоводом стал харизматичный 16-летний блогер колледжа улановец Батырхан Курманбеков. – Не смущает, что нет дверей? – поинтересовалась я. – Нет, – отвечает. – Дверей нет, чтобы не было бардака. В случае чего – камеры под потолком, дежурный все видит. Он обращает мое внимание на стены коридоров с фотографиями спортсменов ЦСКА. – Мы сами предложили украсить картинами стены, чтобы не было мрачно, как в больнице. И красиво, и мотивирует, – поясняет курсант. Самый трогательный момент экскурсии: Батырхан показал прикроватные тумбочки. У каждого курсанта на них – фотографии родных и близких. Армия не отрывает от семьи – она учит служить, помня, ради кого. Сам же Батырхан с детства мечтал пойти по стопам отца-военного и уверенно говорит о будущем, которое он рассчитывает связать с вооруженными силами. Предвкушая перспективы, парень цитирует слова, ставшие крылатыми: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». После насыщенного дня мы ужинаем и спим, как улановцы. А ведь лишь слегка коснулись настоящей солдатской жизни – с режимом, дисциплиной, усталостью… Крутой старт Слово «призыв» в Казахстане для некоторых до сих пор звучит тревожно. Для одних это потерянный год, для других – дедовщина, страх и сомнения, как вернуться после армии прежним. Когда мы на следующий день приехали в воинскую часть 78460 в Алматинской области, сразу бросилась в глаза спокойная рабочая атмосфера. Заключительные приготовления к присяге, четкие инструкции командиров. Во время торжественного ритуала тревога постепенно сменяется гордостью. – Какие эмоции испытываете? – спросила я у Ырымтай, пришедшей проводить в армию сына. – Чувство гордости и волнения… – Не страшно за ребенка? – Немного. Но он пришел добровольно, идет по стопам отца, поэтому я поддерживаю его решение. – Что бы вы посоветовали другим матерям? – Страшно, я понимаю… Но доверьтесь офицерам, отпустите своих сыновей и наберитесь терпения, – ответила Ырымтай, сдерживая нахлынувшие эмоции. ...Сегодня срочная служба переживает настоящую перезагрузку – в рамках пилотного проекта «Sarbaz+», той самой «вишенки на торте», ради которой заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев и пригласил журналистов. Новый формат срочной службы ориентирован на цифровые навыки, безопасность и развитие человеческого капитала. Главное отличие проекта – конкурсный отбор через цифровую платформу myarmy.kz. Как подчеркивает Дархан Ахмедиев, в этом году практически безо всякого пиара заявки подали 268 человек, а в часть отобрали 90. Конкурс – почти три человека на место. Руководитель проекта «Sarbaz+» Виктор Федоров во время своей презентации озвучил весьма обнадеживающий план: после завершения срочной службы солдаты могут выбрать один из трех дальнейших сценариев. Первый – участие в программе «Sarbaz+», прохождение тестирования и возможность получить образовательный грант для обучения в одном из 82 вузов страны. Второй – продолжение службы в статусе курсанта с автоматическим зачислением в один из трех военных вузов. Третий вариант рассчитан на тех, кто по истечении года решит вернуться в гражданскую жизнь: для них предусмотрены стажировки в ряде национальных компаний. – Мы уже договорились о возможностях практики в таких организациях, как «Казахтелеком», «Транстелеком» и «Национальные информационные технологии», – отметил Виктор Федоров. На базе части совместно с компаниями Eltex, Rtel и Ashyk Aspan открыты учебные классы по радиосвязи, сетевым технологиям и управлению беспилотными летательными аппаратами. С Astana Hub организовано обучение по программе TechOrda – по направлениям аналитики информационной безопасности, защиты данных и программирования дронов с применением технологий искусственного интеллекта. Параллельно военнослужащие проходят онлайн-обучение английскому языку на платформе QLANG. – Эти платные курсы предоставляются нашим солдатам бесплатно, за год они смогут освоить востребованные навыки и получить сертификаты, – отметил Дархан Ахмедиев. Изменилась и инфраструктура части: заработал современный электронный тир, обновили футбольное поле, оборудовали площадки для streetball и workout, открыли спортзал с профессиональными тренажерами. Для повышения уровня безопасности внедрена система видеоаналитики – электронные браслеты фиксируют состояние солдата во время тренировок. – Боевые навыки также «оцифрованы». В электронном тире и на полигонах ведется подсчет баллов: физическая подготовка, знание законодательства, дисциплина – все суммируется, – пояснил вице-министр. Особое внимание здесь уделяют морально-психологическому состоянию личного состава: работают шахматные секции, созданы комнаты отдыха, подготовлен перечень рекомендованных книг и фильмов патриотической направленности. Солдаты могут даже в компьютерные игры поиграть! Как заверил Дархан Ахмедиев, Министерство обороны не игнорирует происшествия, связанные с неуставными отношениями, и стремится искоренить это позорное явление. Все офицеры, сержанты, кто так или иначе взаимодействует с солдатами срочной службы, прошли специальное обучение. Теперь их готовят как лидеров, которые отвечают не только за дисциплину, но и за морально-психологический климат части. Проект «Sarbaz+» готовится к масштабированию. Его цель – сделать год срочной службы временем реального роста, получения полезных навыков и повышения доверия к армии. Когда смотришь на все это в комплексе, понимаешь: цифровизация армии – это не только про платформы, симуляторы и беспилотники. Это про попытку выстроить систему, в которой технологии работают на человека, а не наоборот. Когда служба становится понятной, осмысленной и безопасной, а знания и навыки, полученные в погонах, остаются с молодыми людьми и за пределами казармы. К концу поездки в памяти остаются не столько технологии, сколько лица людей. В самолете меньше слов и больше заметок в телефоне. Каждый прокручивает эти два дня, пытаясь понять, что запомнится надолго: курсанты, уверенно говорящие о проектах на нескольких языках; инженеры, для которых разработки – это не абстрактные схемы, а ответственность за тех, кто будет пользоваться этой техникой в реальных условиях; тренер, переживающий за бой ученика как за собственный; и солдаты срочной службы, для которых армия становится не паузой в жизни, а точкой роста. Этот пресс-тур не дал готовых ответов на все вопросы – и, пожалуй, в этом его сила. Он показал процесс, движение и живую трансформацию, которая происходит здесь и сейчас. И именно это впечатление, что перемены уже идут, самое сильное.