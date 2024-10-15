Аромат и вкус «тайфи розового»: на юге республики в самом разгаре сезон массового сбора винограда

Руководитель крестьянского хозяйст­ва Ихтияр Курбаналиев протягивает только что срезанную с лозы огромную кисть крупных розовых с фиолетовым оттенком виноградин, распространяющих нежный аромат. Этот сорт не спутать ни с каким другим.

«Тайфи розовый» – прекрасный классический сорт винограда с отличными вкусовыми и внешними данными. В Южном Казахстане он хорошо известен и популярен у покупателей. И чем южнее зона его произрастания, тем крупнее и слаще ягоды, ведь закладка плодовых почек сильно зависит от числа теплых дней в первой половине вегетации.

Так что далеко не везде можно вырас­тить «тайфи розовый», чтобы гроздья имели приемлемый товарный вид.

Южный склон села Манкент подходит для этого идеально. Солнечную сторону под виноградные плантации выбрали много десятилетий назад. Ключевую роль сыграл тот факт, что окраина населенного пункта хорошо продувается ветрами, что особенно важно для продуктивного выращивания ягод.

Местный колхоз «Манкент» специализировался на возделывании плодово-ягодных культур, а также был одним из хозяйствующих субъектов Сайрамского района, имевших свой винзавод.

Наряду с техническими сортами винограда, предназначенными для производства сухих и крепленых вин, здесь выращивали столовые сорта. В основном это сорт «тайфи розовый», гроздья которого отличает высокая степень транс­портабельности.

После того как колхоз распался, виноградные плантации разделили на паи. Кто-то тут же выкорчевал лозу, решив заняться овощеводством или высадить фруктовый сад. Кто-то и ­вовсе продал земельный надел.

Желающие купить нашлись. Ихтияр Курбаналиев – один из тех, кто решил не изменять традиции и продолжить заниматься виноградарством. Учас­ток он приобрел почти четверть века назад, и с тех пор этот надел земли стал местом работы всех членов его семьи и основой достатка.

Ихтияр Эркинович в своем при­страстии к виноградарству не одинок. К его плантации примыкают участки

соседей, сообща образующие 20 га лозы.

– Практически все у нас выращивают проверенный и надежный сорт «тайфи розовый», – рассказывает Ихтияр Курбаналиев. – Не зря говорят, что привычка – вторая натура. Да, сейчас появилось много новых сортов, возможно, они в чем-то превосходят наш, но чтобы выкорчевать старую лозу и высадить новую, требуются огромные затраты. Ни у кого здесь свободных денег нет. Виноградарство – затратная отрасль.

Чтобы сократить расходы и увеличить отдачу с гектара, местные виноградари внедрили «ноу-хау» и отказались от использования шпалер.

– У всех лоза лежит на земле, – рассказывает Ихтияр Курбаналиев. – Кто-то сделал у себя так первым, а остальные, присмотревшись, переняли его опыт. Он оказался эффективным. Во-первых, отпала необходимость снимать со шпалер лозу осенью, а весной снова поднимать и подвязывать. Во-вторых, на шпалерах ветер качает гроздья, и ягоды деформируются при прикосновении. В-третьих, птицы не клюют, потому что гроздь прикрыта лозой.

Преимуществ у такого способа выращивания винограда, конечно, много, но есть и недостатки. Сборщикам приходится наклоняться, доставая грозди, запутавшиеся в листьях и лозе.

– Труд на плантации очень тяжелый, – не скрывает Дильраба Курбаналиева. – Мы тут не по тротуару ходим. Но я привыкла за десятилетия работы, приноровилась. За день до двухсот килограммов ягод собираю. Если есть большой заказ, соседку Зухру зову на помощь. Так вместе и двигаемся по полю, вооружившись секаторами. Срезанные кисти складываем в ящики, а уже муж выносит их на кромку поля.

Дильраба Ташметовна – супруга Ихтияра Курбаналиева. Небольшая виноградная плантация – семейный бизнес. В выходные на помощь родителям приходит младший сын, который работает в Шымкенте. Старший – военный, служит далеко от дома, в Караганде, и в родительский дом наведывается не так часто, как того хотели бы родители. Так что в сезон приходится нанимать с десяток рабочих из числа односельчан. Без дополнительных рабочих рук не обойтись. Виноградники требуют много работы: укрыть лозу, открыть по весне, иначе, если не укутывать, замерзнет.

У «тайфи розового» устойчивость к болезням и холодам низкая, без проведения полного комплекса защитных мероприятий и укрытия кустов на зиму не обойтись. Иначе вымерзнет, и если урожай и будет, то совсем не тот, на который рассчитывают земледельцы.

– В среднем десять тонн с одного гектара, а иногда и пятнадцать удается собрать, – говорит Ихтияр Курбаналиев. – В иные годы, менее урожайные, бывает чуть меньше. Вот и стараемся все сделать по науке, весь комплекс мероприятий провести, чтобы лозы ломились под тяжестью гроздьев. Виноград чем хорош? Спрос на ягоду есть всегда. Прямо на поле едут оптовики и забирают десятками коробок. А если что-то и остается, так не пропадет.

Дильраба Ташметовна добавляет, что этот сорт употребляют в свежем виде, сушат на изюм, пускают на варенье и даже перерабатывают на вино. Да и хранить гроздья можно долго. До нового года точно долежат.

По информации заместителя руководителя районного управления сельского хозяйства Асыла Асетова, в целом по Сайрамскому району под виноградом находится 110 га. Порядка 85% – столовые сорта, и только незначительная часть площадей занята техническими сортами. Ягоду на переработку сдают в винные цеха Сарыагашского и Тюлькубасского районов.

– Спрос на техническое сырье упал, – комментирует Асыл Асетов. – Раньше только в нашем районе было шесть винных заводов и цехов, а теперь всего три на всю область осталось. Да и закупают винные сорта дешевле, чем столовые. При тех же затратах доход получается ниже, а крестьяне сейчас считают и анализируют, прежде чем приняться за возделывание той или иной культуры. Технические сорта винограда остались в основном у тех, кто не может выкорчевать лозу и посадить столовые сорта. Это очень затратно. У нас в районе сейчас нет крупных плодово-ягодных хозяйств, как раньше. Остались в основном вот такие мелкие, как у Курбаналиевых.