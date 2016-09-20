​Ароматный ломтик счастья

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
фото пресс-службы АНК области

В области проживают около полутысячи этничес­ких таджиков, но небольшая численность не мешает им быть постоянными и активными участниками общественной жизни региона. В 2013 году представители таджикской интеллигенции заявили о своем желании организовать национально-культурный центр, а сегодня без его сподвижников во главе с председателем Хусайном Гуловым не проходит ни одно мероприятие.

Именно благодаря им уже третий год подряд жители областного центра отмечают Праздник дыни, отдавая таким образом дань уважения традициям согдийских дехкан. С раннего утра звуки национального музыкального инструмента карная зазывали жителей Павлодара на народные гуляния. Здесь каждый мог похвалиться урожаем, выращенным на своей бахче.

Ведущие праздника рассказали много интересного о полезных свойствах дыни и о том, как правильно выбрать самый спелый и вкус­ный экземпляр. Первый признак дынной спелости – тот же, что и у арбуза: глухой звук при похлопывании. Корка у спелой дыни, если нажать на нее с противоположной стороны от стебля, должна быть мягкой. Ну и конечно, она должна иметь восхитительный аромат.

Дыня обладает прекрасными омолаживающими свойствами. Кроме того, в мякоти бахчевой царицы есть вещест­ва, помогаю­щие выработке серотонина – «гормона счастья». Но не стоит забывать и о том, что в ней содержится много тяжелых сахаров, поэтому ею не стоит увлекаться диабетикам и людям с избыточной массой тела.

Гостеприимство – в крови у коренного населения стран Востока, поэтому в этот день, следуя традициям таджикского народа, прямо на полянке городского парка отдыха организаторы праздника развернули богатый дастархан. Пловом и ароматными дынями угос­тили всех гостей. Ну а настроение всем пришедшим поднимал хореографи­ческий ансамбль Дома дружбы под руководством Нурлана Бекова.

Не обошелся праздник без состязаний и развлечений: самые вынос­ливые среди гостей определились в конкурсе «Быстроеды», ловкие – в соревнованиях «Меткий стрелок», а самые сильные – в состязаниях «Арбузовики-гиревики». 

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