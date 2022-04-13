В Казахстане артисты, блогеры, вайнеры или другие лидеры общественного мнения будут привлекаться к ответственности за рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщил председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает Kazpravda.kz

"Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему, касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками.

Глава государства уже давал поручение соответствующим госорганам по борьбе с финансовыми пирамидами. Депутаты также активно включатся в эту работу. Считаю своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид.

Концепция закона следующая: если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует её, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена.