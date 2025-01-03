Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости

Сенат,Мнения
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев озвучил своё мнение об интервью Касым-Жомарта Токаева газете «Ana tili», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем всестороннем и содержательном интервью газете «Ана тілі» подвел итоги прошлого года и обозначил важнейшие задачи, стоящие перед страной в предстоящий период.

В целом интервью еще раз демонстрирует приверженность президента страны принципам открытости, конструктивного диалога и слышащего государства. Актуальные проблемы не замалчиваются, а напротив, открыто и честно обсуждаются. Глава государства ответил на все острые вопросы, которые в последние месяцы обсуждались в нашем обществе: от курса тенге до причин трагических январских событий. 

Глава государства подчеркнул, что 2024 год стал результативным для Казахстана, благодаря реализации ряда важных инициатив.

Значительный прогресс достигнут в инфраструктурном развитии.  Построено 18 млн квадратных метров жилья, обновлено 7 тысяч километров автомобильных дорог, открыты новые терминалы аэропортов в Алматы, Кызылорде и Шымкенте.

Доля обрабатывающего сектора в промышленном производстве приблизилась к уровню добывающего сектора в результате запуска ряда крупных проектов.

Казахстанским аграриям удалось собрать рекордный урожай зерновых – 27 миллионов тонн, что стало лучшим показателем за последнее десятилетие. Этот успех подтверждает потенциал страны как ведущего сельскохозяйственного производителя в регионе.

Казахстан показал себя и как ответственное социальное государство. На первый план вышли социальные приоритеты. Начались выплаты по программе «Нацфонд – детям», увеличены пенсии, пособия, стипендии и зарплаты гражданских служащих. Построены сотни новых школ и детских садов, а также открыты филиалы ведущих зарубежных университетов.

Многое сделано для укрепления экономического потенциала, суверенитета и международных позиций нашего государства. При этом выдержан главный критерий: все экономические реформы направлены на повышение уровня жизни наших граждан.

Президент страны особо отметил законодательное обеспечение комплексных реформ. Так, за прошедший период были приняты законы по обеспечению прав женщин и безопасности детей, функционированию Единой добровольной накопительной системы «Келешек», уменьшению закредитованности граждан, борьбе с лудоманией и наркобизнесом и многие другие законы.

Отдельно президент страны остановился на вопросах масштабных весенних паводков, крушения самолета в Мангистауской области и отметил высокий уровень консолидации, который наши граждане показали в ходе этих событий. Была подчеркнута значимость акции «Таза Қазақстан», которая показала, как масштабные созидательные проекты способны объединить народ и укрепить чувство ответственности за общее будущее.

В интервью глава государства поделился и своим видением стратегического развития страны. В этом плане центральное место в государственной политике занимает развитие экономики, прежде всего, за счет роста несырьевых секторов. Особый акцент сделан на развитии обрабатывающей промышленности, внедрении современных технологий и диверсификации.

Будет продолжена работа по развитию социальной инфраструктуры, включая строительство жилья, новых комфортных школ, медицинских объектов.

В международном сообществе Казахстан усиливает роль стабильного и ответственного государства, выступая с важными инициативами и развивая сотрудничество с другими странами.  Все это способствует укреплению статуса страны как средней державы, вносящей существенный вклад в обеспечение международной безопасности и глобальное развитие.

Президент страны не обошел стороной и такие чувствительные темы, как криминальное преступление в Талгаре и вопрос введения единого часового пояса.

В целом глава государства дал четкие ответы на все вопросы, волнующие сегодня общество. Это стало важным сигналом, что наша страна уверенно движется к достижению целей по построению демократического и открытого Казахстана.

При этом эффективная реализация идей и инициатив главы государства зависит от единства нашего народа. Поэтому всем казахстанцам важно объединиться вокруг президентской повестки реформ.

Именно сплоченность народа вокруг политики президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева является ключевым условием укрепления независимости, процветания и построения Справедливого Казахстана, где главными ценностями являются права, благополучие и интересы всех граждан страны.

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