Ашимбаев провел встречи с религиозными лидерами и главами международных организаций

Высокие гости поблагодарили и высоко оценили работу, проводимую Казахстаном по продвижению таких ценностей, как толерантность и согласие

Фото: пресс-служба Сената

В рамках XXІІ заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий спикер Сената, руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч с религиозными лидерами и руководителями международных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Стороны обозначили перспективные направления сотрудничества в рамках реализации Концепции развития Съезда до 2033 года, а также обсудили планы подготовки к предстоящему VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в сентябре следующего года.

В ходе встречи Маулена Ашимбаева с главой Бюро по вопросам Ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, монсеньором Халедом Акаше, собеседники отметили плодотворное сотрудничество Секретариата Съезда и Святого Престола, который всегда поддерживает инициативы Казахстана по продвижению межконфессионального и межрелигиозного согласия. Также собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных задач в рамках реализации Концепции Съезда на предстоящее десятилетие.

На повестке встречи с вице-президентом Ассоциации буддистов Китая Чжэном Цэ также значились вопросы, касающиеся реализации потенциала молодых религиозных лидеров в решении актуальных проблем человечества. В этом контексте Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на созвучии благих целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий и 6-го Всемирного буддийского форума.

На двусторонней встрече Маулена Ашимбаева с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом руководитель Секретариата поздравил собеседника с избранием Послом доброй воли Съезда и поблагодарил его за поддержку идей форума и активное сотрудничество в их реализации.

Сторонами также были затронуты вопросы взаимодействия между Мусульманским советом старейшин и Съездом лидеров мировых и традиционных религий в свете дальнейшего продвижения глобального межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

В свою очередь, высокие гости выразили готовность к углублению сотрудничества и принять участие в работе VIIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 17-18 сентября 2025 года под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».