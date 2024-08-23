Аскар Биахметов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения

С февраля 2023 года он был заместителем руководителя аппарата правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Биахметов Аскар Сактаганович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Аскар Биахметов родился в 1975 году в Актюбинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», КазГЮА по специальности «Юриспруденция», магистратуру НШГП АГУ при Президенте РК по специальности «Политология» и университет Дьюка.

В 1993-2004 гг. работал в облфинуправлении, ПК «Профилакторий», Налоговом комитете, городском акимате, а также на руководящих позициях в управлениях казначейства и финансов Актюбинской области;

В 2004-2009 гг. — начальник департамента казначейства по Акмолинской области;

В 2009-2014 гг. — заведующий отделом Конституционного Совета РК;

В 2014-2015 гг. — директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК;

В 2015-2018 гг. — заместитель акима Актюбинской области;

В 2019-2020 гг. — советник первого заместителя премьер-министра РК;

В 2020-2023 гг. — заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК;

С февраля 2023 г. по настоящее время — заместитель руководителя аппарата правительства РК.