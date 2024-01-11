Аскар Мусинов возглавил Исламскую организацию по продбезопасности

Ранее он работал в Организации исламского сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

Сообщается, что дипломат Аскар Мусинов был избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) с 1 января 2024 года, решением 6-й Генеральной Ассамблеи ИОПБ, состоявшейся в Дохе 3 октября 2023 года.

Аскар Мусинов – карьерный дипломат, занимал различные должности в министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Африке.

Кроме того, он занимал должности заместителя министра и ответственного секретаря МИД РК. До назначения Генеральным директором ИОПБ был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества, в период с 2018 по 2022 годы.