Аскар Жакупбаев освобожден от должности председателя комитета ветконтроля

Этот пост он занимал с ноября 2021 года.

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Приказом министра МСХ РК Жакупбаев Аскар Шакенович освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Аскар Жакупбаев трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим строительной части совхоза Мынбулакский.

В 1986-1996 гг. работал ветеринарным врачом, секретарем комитета комсомолов совхоза Мынбулакский, ветеринарным инспектором акимата села Мынбулак.

В 1996-1997 гг. был заместителем главного ветеринарного врача Аягозского района по эпизоотии.

В 1997-1999 гг. работал в органах ветеринарного надзора.

В 1999-2019 гг. занимал руководящие должности в структуре МСХ по Восточно-Казахстанской области.

В 2021 г. - заместитель директора по экономическим вопросам регионального филиала Национальной палаты предпринимателей по ВКО.

С ноября 2021 года являлся председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.