Астана демонстрирует рост по всем показателям

День столицы
Насихат Оркушпаева
.

Разноформатные мероприятия в эти дни охватывают и детей, и взрослых. Концерты, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования будут идти почти две недели на разных площадках столицы, а также в других городах республики. Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию ряда объектов городской инфраструктуры. Как сообщила пресс-служба столичного акимата, откроются свыше 25 благоустроенных дворов и общественных пространств для отдыха, а на территории Индустриального парка начнут работу новые производственные предприятия.

фото Игоря Бургандинова

Вот уже 20 лет, как День столицы мы отмечаем 6 июля (с 2006 года). До этого праздничной датой было 10 июня – тогда состоялась официальная презентация главного города страны. Но и 6 июля выбрали неслучайно: в этот день в 1994 году Верховный Совет принял историческое постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

Современная Астана состоит из шес­ти районов: Алматы, Байконыр, Есиль, Нура, Сарыарка и Сарайшык. К слову, последний тут появился недавно. На его территории реализуют крупные городские проекты, имеющие стратегическое значение для развития города. И один из них – Президентский парк, где до сих пор продолжается масштабная реконструкция. Помимо этого, здесь активно реализуется первая очередь аллеи Мыңжылдық, где уже высажено порядка 400 деревьев. Только в 2025 году в районе в эксплуа­тацию введены 16 многоквартирных домов, продолжается строительство новых жилых объектов, расширяется социальная инфраструктура.

Столица растет, а вместе с ней стремительно прирастает и население. По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года в Астане проживают 1 668 750 человек. В январе – мае 2026-го общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 3,9% и составила 1 564,1 тыс. кв. м.

Положительная динамика, в числе прочего, наблюдается и в вопросах торговли, в частности со странами ЕАЭС. По предварительным данным, в январе – апреле текущего года взаимная торговля в указанном направлении составила 2035,8 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2025-го увеличилась на 36%. Объем промышленного производства Астаны достиг 1,3 трлн тенге. По сведениям, размещенным на сайте Правительства, столица заняла первое место в республике по привлечению капитала, собрав 454,5 млрд тенге частных инвестиций. Укрепление внутренней и внешней деловой активности стимулирует и масштабные инфраструктурные изменения, превращающие город в высокотехнологичный мегаполис.

Завершение масштабного проекта по строительству легкорельсового транспорта стало событием года. Надземные поезда Tarlan Astana передвигаются без машиниста, создавая футуристическую картину умного города. Мощная эстакада поднимает транспорт­ную систему над привычными пробками, значительно упрощая перемещение по столице.

К слову, уже приступили к реали­зации второй очереди проекта в направлении города Косшы. Безусловно, это повысит транс­портную доступность и создаст комфортные условия для передвижения еще нескольких тысяч пассажиров. По данным на начало июля, системой ЛРТ Tarlan Astana воспользовались 3,1 млн человек.

Чуть больше месяца назад при личной встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым аким столицы Женис Касымбек сообщил: за последние несколько лет в городе построили 44 школы, а в течение нового учебного года откроют еще 12 учебных заведений. Как добавил аким, в планах – открытие двух дворцов школьников и шести детских садов. А на своей странице в Instagram Женис Касымбек написал, что, согласно генплану, до 2035 года в городе предусмотрено возведение около 140 новых школ.

Что касается медицинских объек­тов, то до 2028 года плани­рует­ся ввести в эксплуатацию приемно-­диагностический комп­лекс при городской многопрофильной больнице № 2, что позволит значительно повысить доступность и качество экстренной медицинской помощи жителям левобережья, гостям Астаны. Также откроются новый перинатальный центр на 250 коек и многопрофильная городская больница на 300 коек в районе Сарыарка. А уже в следующем году начнется строительство перинатального центра в районе Сарайшык и четырех поликлиник в районах Есиль, Нура, Сарайшык и Байконыр. Если говорить об уже введенных в эксплуатацию медорганизациях, то в этом году на базе Национального координационного центра экстренной медицины открыт детский травматологический пункт для жителей районов Есиль и Нура. Еще одна поликлиника на 350 посещений в смену начала принимать посетителей возле вок­зала Нурлы жол.

В фокусе внимания остается также создание комфортных условий для учащейся молодежи. В частности, инфраструктуру для иногородних студентов усилили за счет сдачи по линии государственно-частного партнерства общежития на 938 мест по улице Бейбитшилик. Здание сочетает в себе абсолютную инклюзивность и безопасность уровня Face ID. В нем даже есть креа­тивная зона – Центр акселерации молодежных стартапов.

Подобная синергия технологий и образования напрямую подпитывает экономику города: сегодня столичный рынок труда сохраняет стабильность. По результатам первого квартала уровень безработицы зафиксирован на отметке 4,3%, что ниже общерес­публиканского показателя (4,5%). За январь – апрель было открыто 7 593 новых рабочих места. Через карьерные центры поддержку получили более 6,1 тыс. граждан, половина из которых – молодые люди до 35 лет. В практику подготовки кадров по дефицитным рабочим профессиям (сварочное, токарное и слесарное дело) активно внедряются цифровые инструменты, включая кратко­срочные курсы с применением VR-технологий.

Наблюдая за масштабной транс­формацией города, можно сказать одно: столица сегодня пишет новую главу своей истории, где передовые технологии и забота о людях идут рука об руку.

#Астана #город #мероприятия #День столицы

Популярное

Все
Астана глазами детей
Тройной прорыв в Лондоне
Этностиль обретает все большую популярность
Быть частью сообщества
История Великой степи на языке карт
Сохранить здоровье трудящихся
От голштинов до алгоритмов
Полный производственный цикл
Фавориты держат марку
Возрождается алматинский апорт
Время правовых решений
Объединить физиков и лириков
Обнимаю с любовью
По столетиям пешком
Чтобы знания «возвращались» домой
Сильные общества рождают сильных людей
Путь к процветанию лежит через укрупнение
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Плюс один новый завод в Казахстане
В Казахстан придет долгожданная прохлада
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Конституция как стратегическая опора развития страны
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Астана глазами детей
Цвети, Астана!
День столицы: как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахста…
В жилых массивах Астаны проходят праздничные концерты в чес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]