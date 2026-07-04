Астана демонстрирует рост по всем показателям

Столица растет, а вместе с ней стремительно прирастает и население. По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года в Астане проживают 1 668 750 человек. В январе – мае 2026-го общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 3,9% и составила 1 564,1 тыс. кв. м.

Современная Астана состоит из шес­ти районов: Алматы, Байконыр, Есиль, Нура, Сарыарка и Сарайшык. К слову, последний тут появился недавно. На его территории реализуют крупные городские проекты, имеющие стратегическое значение для развития города. И один из них – Президентский парк, где до сих пор продолжается масштабная реконструкция. Помимо этого, здесь активно реализуется первая очередь аллеи Мыңжылдық, где уже высажено порядка 400 деревьев. Только в 2025 году в районе в эксплуа­тацию введены 16 многоквартирных домов, продолжается строительство новых жилых объектов, расширяется социальная инфраструктура.

Вот уже 20 лет, как День столицы мы отмечаем 6 июля (с 2006 года). До этого праздничной датой было 10 июня – тогда состоялась официальная презентация главного города страны. Но и 6 июля выбрали неслучайно: в этот день в 1994 году Верховный Совет принял историческое постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

Положительная динамика, в числе прочего, наблюдается и в вопросах торговли, в частности со странами ЕАЭС. По предварительным данным, в январе – апреле текущего года взаимная торговля в указанном направлении составила 2035,8 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2025-го увеличилась на 36%. Объем промышленного производства Астаны достиг 1,3 трлн тенге. По сведениям, размещенным на сайте Правительства, столица заняла первое место в республике по привлечению капитала, собрав 454,5 млрд тенге частных инвестиций. Укрепление внутренней и внешней деловой активности стимулирует и масштабные инфраструктурные изменения, превращающие город в высокотехнологичный мегаполис.

Завершение масштабного проекта по строительству легкорельсового транспорта стало событием года. Надземные поезда Tarlan Astana передвигаются без машиниста, создавая футуристическую картину умного города. Мощная эстакада поднимает транспорт­ную систему над привычными пробками, значительно упрощая перемещение по столице.

К слову, уже приступили к реали­зации второй очереди проекта в направлении города Косшы. Безусловно, это повысит транс­портную доступность и создаст комфортные условия для передвижения еще нескольких тысяч пассажиров. По данным на начало июля, системой ЛРТ Tarlan Astana воспользовались 3,1 млн человек.

Чуть больше месяца назад при личной встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым аким столицы Женис Касымбек сообщил: за последние несколько лет в городе построили 44 школы, а в течение нового учебного года откроют еще 12 учебных заведений. Как добавил аким, в планах – открытие двух дворцов школьников и шести детских садов. А на своей странице в Instagram Женис Касымбек написал, что, согласно генплану, до 2035 года в городе предусмотрено возведение около 140 новых школ.

Что касается медицинских объек­тов, то до 2028 года плани­рует­ся ввести в эксплуатацию приемно-­диагностический комп­лекс при городской многопрофильной больнице № 2, что позволит значительно повысить доступность и качество экстренной медицинской помощи жителям левобережья, гостям Астаны. Также откроются новый перинатальный центр на 250 коек и многопрофильная городская больница на 300 коек в районе Сарыарка. А уже в следующем году начнется строительство перинатального центра в районе Сарайшык и четырех поликлиник в районах Есиль, Нура, Сарайшык и Байконыр. Если говорить об уже введенных в эксплуатацию медорганизациях, то в этом году на базе Национального координационного центра экстренной медицины открыт детский травматологический пункт для жителей районов Есиль и Нура. Еще одна поликлиника на 350 посещений в смену начала принимать посетителей возле вок­зала Нурлы жол.

В фокусе внимания остается также создание комфортных условий для учащейся молодежи. В частности, инфраструктуру для иногородних студентов усилили за счет сдачи по линии государственно-частного партнерства общежития на 938 мест по улице Бейбитшилик. Здание сочетает в себе абсолютную инклюзивность и безопасность уровня Face ID. В нем даже есть креа­тивная зона – Центр акселерации молодежных стартапов.

Подобная синергия технологий и образования напрямую подпитывает экономику города: сегодня столичный рынок труда сохраняет стабильность. По результатам первого квартала уровень безработицы зафиксирован на отметке 4,3%, что ниже общерес­публиканского показателя (4,5%). За январь – апрель было открыто 7 593 новых рабочих места. Через карьерные центры поддержку получили более 6,1 тыс. граждан, половина из которых – молодые люди до 35 лет. В практику подготовки кадров по дефицитным рабочим профессиям (сварочное, токарное и слесарное дело) активно внедряются цифровые инструменты, включая кратко­срочные курсы с применением VR-технологий.

Наблюдая за масштабной транс­формацией города, можно сказать одно: столица сегодня пишет новую главу своей истории, где передовые технологии и забота о людях идут рука об руку.